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31 декабря 2019, вторник, 11:47 150
Происшествия 2019-12-31T12:00:01+02:00
Українські Новини
Бывший депутат Мосийчук заявил о нападении на своего помощника

Бывший депутат Мосийчук заявил о нападении на своего помощника

Ярина Вацяк
Нападение, Радикальная партия, Андрей Дзюбенко, Игорь Мосийчук

Экс-депутат Верховной Рады от фракции Радикальная партия Олега Ляшко Игорь Мосийчук сообщил о нападении на своего помощника Андрея Дзюбенко.

Об этом он написал в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

"Возле дома, где живет Андрей, его со словами "за Игоря" ударили по голове, после чего он потерял сознание на несколько часов. Андрея нашел в сотне метров от дома и привел в чувство сосед", - рассказал Мосийчук.

"Есть все основания полагать, что Андрея пытались похитить с целью оказания влияния лично на меня, но кто-то или что-то помешало злоумышленникам", - сообщил Мосийчук.

Также он добавил, что в правоохранительные органы уже подано соответствующее заявление по данному делу.

Как сообщали Українськi Новини, 26 октября 2017 года в результате взрыва возле телеканала Espreso.TV в Киеве погибли бывший сотрудник МВД Михаил Мормиль и охранник Мосийчука, полицейский Руслан Кушнирук; политолог Виталий Бала и Мосийчук, а также еще одна женщина были госпитализированы.

Также Служба безопасности Украины установила личность Руслана Кемаля - гражданина России, подозреваемого в причастности к покушению на Игоря Мосийчука

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