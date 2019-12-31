Бывший депутат Мосийчук заявил о нападении на своего помощника

Экс-депутат Верховной Рады от фракции Радикальная партия Олега Ляшко Игорь Мосийчук сообщил о нападении на своего помощника Андрея Дзюбенко.

Об этом он написал в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

"Возле дома, где живет Андрей, его со словами "за Игоря" ударили по голове, после чего он потерял сознание на несколько часов. Андрея нашел в сотне метров от дома и привел в чувство сосед", - рассказал Мосийчук.

"Есть все основания полагать, что Андрея пытались похитить с целью оказания влияния лично на меня, но кто-то или что-то помешало злоумышленникам", - сообщил Мосийчук.

Также он добавил, что в правоохранительные органы уже подано соответствующее заявление по данному делу.

Как сообщали Українськi Новини, 26 октября 2017 года в результате взрыва возле телеканала Espreso.TV в Киеве погибли бывший сотрудник МВД Михаил Мормиль и охранник Мосийчука, полицейский Руслан Кушнирук; политолог Виталий Бала и Мосийчук, а также еще одна женщина были госпитализированы.

Также Служба безопасности Украины установила личность Руслана Кемаля - гражданина России, подозреваемого в причастности к покушению на Игоря Мосийчука