Адвокат фирмы, которая защищала Януковича, запрашивает дела у следователей ГБР в качестве зама Госбюро

Хотя официально заместители и.о. нового руководителя Государственного бюро расследований Ирины Венедиктовой не назначены, последняя привела в ведомство своих людей, которые уже принимают там дела. Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

"Одним из будущих заместителей - бывший харьковский прокурор Александр Бабиков. Но более интересно то, что он в последние годы был (и является до сих пор) адвокатом фирмы Aver Lex, которая известна тем, что защищает Виктора Януковича. То есть он по-прежнему в статусе адвоката, но уже запрашивает у следователей ГБР различные дела и требует по ним отчета", - пишет Telegram-канал.

Ранее "Страна" рассказывала, что еще одним замом Венедиктовой станет харьковчанин, подполковник СБУ по фамилии Соколов. 85-летний харьковский ученый Мехти Логунов, которому дали 12 лет колонии за якобы шпионаж, называл Соколова одним из фабрикаторов своего дела.