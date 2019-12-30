Представитель ОБСЕ по свободе прессы приветствовал освобождение журналистов Асеева и Галазюка

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир приветствовал освобождение 29 декабря из плена боевиков в Донецке украинских журналистов Станислава Асеева и Олега Галазюка. Об этом Дезир написал на своей странице в Twitter.

"Я пприветствую и с облегчением отмечаю, что Станислав Асеев и Олег Галазюк, оба авторы "Радио свобода" в Украине, были освобождены из длительного незаконного заключения в Донецке в результате обмена удерживаемых лиц", - заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

Ранее Дезир неоднократно выступал с призывом к освобождению Станислава Асеева и Олега Галазюка, незаконно удерживаемых боевиками российских оккупационных войск в Донецке.

Как сообщалось, 29 декабря состоялся обмен удерживаемыми лицами. На подконтрольную властям территорию Украины из ОРДЛО было возвращено 76 человек. Украина выдала 127 удерживаемых лиц, при этом готова была выдать 141 человек, но 14 человек отказались возвращаться на временно оккупированную территорию.