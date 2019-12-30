30.12.19 17:00 Адвокаты подозреваемой по делу Шеремета представили доказательства ее невиновности

В деле убийства Павла Шеремета полиция привлекает заведомо невиновных к уголовной ответственности.

Адвокаты Яны Дугарь собрали достаточно доказательств, свидетельствующих о ее непричастности к событиям убийства журналиста Павла Шеремета и указывают на очевидную фальсификацию, в частности того единственного доказательства – комплексной судебной экспертизы (походка + портрет).

Адвокатским объединением "OK Legal" было продемонстрировано часть таких доказательств.

Во время пресс-конференции адвокаты рассказали об участии стороны защиты в следствии и других подробностях.

Участники:

– Адвокат Николай Ореховский – управляющий партнер АО "OK Legal"

– Адвокат Виталий Коломиец – партнер АО "OK Legal"

Ссылка на просмотр онлайн-трансляции:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal

Начало в 17:00.

Аккредитация на месте.

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