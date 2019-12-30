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  • Дорогу Станица Луганская - Северодонецк отремонтируют полностью в 2020 году, - советник премьер-министра Голик
30 декабря 2019, понедельник, 11:33 587
Политика 2019-12-30T11:33:39+02:00
Українські Новини
Дорогу Станица Луганская - Северодонецк отремонтируют полностью в 2020 году, - советник премьер-министра Голик

Дорогу Станица Луганская - Северодонецк отремонтируют полностью в 2020 году, - советник премьер-министра Голик

Татьяна Зотова
Строительство автодорог, Строительство, Станица Луганская, Prozorro, Зеленский Владимир

Советник премьер-министра Украины Юрий Голик сообщил в своем в Facebook, что на ремонт дороги Станица Луганская - Северодонецк объявлен тендер в Prozorro.

Напомним, что во время открытия восстановленного моста в Станице Луганской, который соединил подконтрольную и временно неподконтрольную украинской власти территории Луганщины, президент Владимир Зеленский дал поручение правительству отремонтировать дорогу от Северодонецка до Станицы Луганской в течение весны 2020 года.

"Это важная дорога. Выезжая с временно оккупированной территории, люди видят разбитую инфраструктуру и дороги в ямах. А должны видеть идеальные дороги и развитие. Задача сделать эту дорогу всю в следующем году. Быстро", - заявил Голик.

По его словам, все необходимые документы уже собраны, экспертиза пройдена, документация составлена.

Как сообщалось ранее, в октябре 2019 года советник премьер-министра Голик заявил о рекордно коротком капитальном ремонте 130 км трассы Запорожье-Мариуполь, на что понадобилось всего 68 дней.

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