Дорогу Станица Луганская - Северодонецк отремонтируют полностью в 2020 году, - советник премьер-министра Голик

Советник премьер-министра Украины Юрий Голик сообщил в своем в Facebook, что на ремонт дороги Станица Луганская - Северодонецк объявлен тендер в Prozorro.

Напомним, что во время открытия восстановленного моста в Станице Луганской, который соединил подконтрольную и временно неподконтрольную украинской власти территории Луганщины, президент Владимир Зеленский дал поручение правительству отремонтировать дорогу от Северодонецка до Станицы Луганской в течение весны 2020 года.

"Это важная дорога. Выезжая с временно оккупированной территории, люди видят разбитую инфраструктуру и дороги в ямах. А должны видеть идеальные дороги и развитие. Задача сделать эту дорогу всю в следующем году. Быстро", - заявил Голик.

По его словам, все необходимые документы уже собраны, экспертиза пройдена, документация составлена.

Как сообщалось ранее, в октябре 2019 года советник премьер-министра Голик заявил о рекордно коротком капитальном ремонте 130 км трассы Запорожье-Мариуполь, на что понадобилось всего 68 дней.