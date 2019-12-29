Год Крысы: еще больше фильмов для новогоднего настроения

До Нового года осталось два дня. У большинства украинцев сейчас выходные и чтобы не скучать, можно посмотреть с семьей праздничные фильмы и мультики. Українські Новини составили еще один новогодний список кинолент.



Рождественская история, 2009

Что англичане любят больше "Реальной любви", так это мрачную сказку Чарльза Диккенса "Рождественская песнь" из цикла "Рождественские повести" о старом скряге Скрудже. Первая экранизация повести вышла в 1901 году, и с тех пор режиссеры периодически выдают свои киноверсии — всего существует около 50 экранизаций для кино и ТВ.

Полярный экспресс, 2004

Мультфильм "Полярный экспресс", как и "Рождественская история", будет также интересен взрослым, ведь автором и этой новогодней сказки стал Роберт Земекис. "Экспресс" вышел на 5 лет раньше "Истории", и в этом фильме по мотивам одноименной книги Криса Ван Оллсбурга режиссер впервые применил технику, когда мультипликационный герой не только разговаривает голосом арстита, но и копирует его внешность, мимику и жесты. Звездой "Экспресса" стал Том Хэнкс в образе машиниста и проводника сказочного поезда, держащего путь на Северный полюс, на елку к Санта Клаусу. А внешность мальчика, главного героя сказки, смоделирована по детским фото Хэнкса.

Рождественская сказка, 2008

Французская трагикомедия с Катрин Денев, которая играет мать большого, но недружного семейства. Дети и внуки собираются под крышей родительского дома, чтобы не только по возможности насладиться Рождеством, но и узнать печальную новость о смертельной болезни своей мамы.

Вечера на хуторе близ Диканьки, 1961

Киносказка по повести Николая Гоголя "Ночь перед Рождеством" из цикла "Вечера на хуторе близ Диканьки" — идеальный вариант для просмотра и с детьми, и с родителями.

Кошмар перед Рождеством, 1993

Классика от Тима Бертона о царе ужасов Джеке Скеллингтоне, который похищает Санта Клауса. Правда, у похитителя благие намерения: он сам хочет занять место Деда Мороза, чтобы проникнуться духом Рождества и научиться дарить людям праздник, а не только леденящий душу ужас. Только вот привычка пугать маленьких детей дает о себе знать, и ночь перед Рождеством по вине Джека превращается в кошмар.

101 далматинец, 1996

Все мы любим получать подарки на Рождество, но кто-то составляет свои листы желаний без особой надежды на щедрость Деда Мороза, а вот Круэлла Дэ Вил готова взять исполнение мечты в собственные руки. Чтобы получить на Новый год заветную меховую шубку, Круэлла похищает целый вагон щенков-далматинцев. И, как мы знаем, на помощь питомцам спешат их хозяева.







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