Лучшие мультики для новогоднего настроения

До Нового года осталось три дня. По Украине пролетает небольшой снег, появилось немного праздничного настроения, а чтобы закрепить результат можно посмотреть новогодние мультики. Українські Новини собрали подборку мультиков под Новый год.

Хранитель снов

Всем известные герои Северянин, Зубная Фея, Кролик и Песочный человек стараются защитить детские мечты от злого духа Кромешника. Они сделают все, чтобы дети всего мира не перестали верить в чудеса. Помимо вышеназванных героев есть еще один персонаж, который "по совместительству" является главным героем. Он повелитель зимней погоды, но почти никто его не знает. В его руках находится огромная сила, но тратит он ее на разные шалости. Его зовут Ледяной Джек, и больше всего на свете он хочет, чтобы люди верили в него.

Гринч

Действия фильма происходят в городе под названием Ктотогород. Это место примечательно тем, что его жители являются самыми настоящими фанатами Рождества. Они не просто с нетерпением ждут этот праздник, но и отмечают его так, что об этом можно услышать на другом конце мира. На этот раз они собираются превзойти самих себя и организовать самый яркий и мощный праздник за всю историю города. У Гринча есть четкий план, который поможет ему испортить праздник.

Клаус

Самая праздничная и нарядная анимационная премьера Netflix, которая порадует и взрослых, и детей. По сюжету в мрачный и недружелюбный Смиренсбург, город вечных междоусобиц и такой же вечной зимы, расположенный на отдаленном острове, попадает молодой Джеспер. Его отец возглавляет королевскую почтовую службу и решает проучить отбившегося от рук отпрыска. За год Джесперу предстоит в одиночку наладить в Смиренсбурге почтовое сообщение. Проблема одна — в городе уже давно никто не пишет писем, ведь два семейных клана города буквально ненавидят друг друга.

Щелкунчик

Главная героиня картины - двенадцатилетняя девочка по имени Мари Штальбаум. Наступает канун Рожедства и все семейство готовится к празднованию. Мари же с нетерпением ждет подарков и когда наступает этот волнительный момент, то самым удивительным сюрпризом становится подарок от ее крестного Дроссельмейера - кукла для раскалывания орехов, Щелкунчик. Но самое удивительное происходит ночью, когда Щелкунчик и все куклы оживают и Мари попадает в этот удивительный мир оживших игрушек.

Снежная королева

Главная героиня этой сказки ─ девочка Герда и ее друг Кай живут в маленьком городке, выращивают розы и мечтают никогда не разлучаться, а вечерами бабушка Герды рассказывает им чудесные сказки. Однажды зимой, под завывания метели, дети слушали сказку о Снежной королеве, красивой, но бессердечной властительнице ледового царства, и расшалившийся Кай высказался о ее величестве пренебрежительно, а Снежная королева, на беду, пролетала в санях прямо под окнами их домика. Дохнула разгневанная волшебница на стекло ледяным порывом ветра, разбилось окно и разом съежились от холода цветущие на подоконнике розы, а Кай внезапно вскрикнул и сник ─ ледяные осколки попали ему в глаз и в сердце и превратили его из доброго и веселого мальчика в злого насмешника и забияку.







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