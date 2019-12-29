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29 декабря 2019, воскресенье, 10:25 1135
Политика 2019-12-29T11:30:01+02:00
Українські Новини
Минюст заблокировал рейдерскую атаку на "Киевметрострой", отменив смену гендиректора компании

Минюст заблокировал рейдерскую атаку на "Киевметрострой", отменив смену гендиректора компании

Надежда Комендантова
Киевметрострой, Денис Малюська
Фото: пресс-служба Киевметрострой
Фото: пресс-служба Киевметрострой

Министерство юстиции отменило регистрационное действие в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований по ПАО "Киевметрострой".

Об этом говорится в приказе министра юстиции Дениса малюська.

"Приказываю: Жалобу от 27.12.2019, зарегистрированную в Министерстве юстиции Украины 27.12.2019 за № 45694-33-19 удовлетворить в полном объеме. Отменить регистрационное действие в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований от 26.12.2019 № 10741070070004438 "Внесение изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с изменениями в учредительных документах", проведенной частным нотариусом Обуховского районного нотариального округа Киевской области Головкина Яной Викторовной по Публичного акционерного общества "Киевметрострой", - говорится в приказе.

Также министр аннулировал "серому нотариусу", который неправомерно внес изменения в реестр, доступ к нему и подал ходатайство об аннулировании его лицензии.

"Аннулировать доступ частному нотариусу Обуховского районного нотариального округа Киевской области Головкиной Яне Викторовне в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований. Выполнение положить на Государственное предприятие" Национальные информационные системы ". Направить в Высшую квалификационную ком1с11 нотариата при Министерстве юстиции Украины представления об аннулировании свидетельства о праве на занятие нотариальной деятельностью", - приказал Денис Малюська.

Напомним, что 17 декабря фиктивные собрание наблюдательного совета ПАО "Киевметрострой" без кворума приняли решение о смене руководства предприятия. Суд заблокировал неправомерное действие, но рейдерам за "серых нотариусов" удалось внести изменения в Госреестр.

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