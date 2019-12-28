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28 декабря 2019, суббота, 20:42 909
Силовые структуры 2019-12-28T21:30:01+02:00
Українські Новини
Директор "Энергия-Новый Раздел" объявлен в розыск по делу о завладении 300 млн куб. м газа "Нефтегаза"

Директор "Энергия-Новый Раздел" объявлен в розыск по делу о завладении 300 млн куб. м газа "Нефтегаза"

Валерия Драгомирова
САП, Нефтегаз, Энергия-Новый Раздел, Евгений Коза
Нафтогаз
Нафтогаз

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) заявила, что директор ООО "Энергия-Новый Раздел" (Львовская область) Евгений Коза объявлен в розыск по делу о завладении 300 млн куб. м природного газа национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины".

Об этом говорится в сообщении САП, передают Українськi Новини.

Согласно ему, прокурорами САП по материалам досудебного расследования Национального антикоррупционного бюро утвержден и направлен в суд обвинительный акт по делу о завладении более 300 млн куб. м газа "Нафтогаза" относительно 4 человек, среди которых директор ООО "Энергия - Новояворовск" (Львовская область) Адрей Гнатуш, технический директор "Энергия-Новый Раздел", финансовый директор этих 2-х предприятий, а также организатор схемы - советник директора ООО "Энергия" (Львовская область).

"Еще один подозреваемый - директор ООО "Энергия-Новый Раздел" объявлен в розыск, а дело в отношении него выделено в отдельное производство", - сказано в сообщении.

В январе 2018 года детективы НАБУ по процессуальному руководству прокуроров САП задержали и сообщили о подозрении 5 лицам, среди которых 4 чиновника компаний-собственниц ТЭЦ - "Энергия-Новый Раздел" и "Энергия - Новояворовск" и физическому лицу, приближенному к народным депутатам.

В рамках расследования указанного производства Соломенский районный суд наложил арест на целостные имущественные комплексы "Новораздольской ТЭЦ" и ​​"Новояворовск ТЭЦ".

Согласно решению суда, эти 2 объекта переданы в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

На данный момент обвинительный акт направлен в Антикоррупционный суд для рассмотрения по существу.

Как сообщали Українськi Новини, в январе 2018 НАБУ и САП во Львове задержали 4 должностных лиц коммерческих предприятий "Энергия - Новый Раздел", "Энергия - Новояворовск" и "Энергия" по подозрению в хищении 300 млн куб м газа НАК "Нефтегаз Украины" на 1,4 млрд гривен.

По данным следствия, предприятия-владельцы Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ (Львовская обл.) в течение 2013-2015 годов заключили ряд соглашений о закупке у "Нефтегаза" природного газа для производства тепловой энергии населению.


С целью удешевления тепла для этой категории потребителей НАК поставлял коммерческим ТЭЦ газ по ценам, существенно ниже рыночных.

В результате реализации этой коррупционной схемы, прибыльность производства электричества этими ТЭЦ превысила 60% (против 3-5% заложенных в тариф Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЄКУ), а "Нефтегаз" получил убытки на общую сумму более 1,4 млрд гривен.

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