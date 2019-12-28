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28 декабря 2019, суббота, 19:24 1253
Общество 2019-12-28T19:24:15+02:00
Українські Новини
Украинские туристы застряли в аэропорту Берлина: известный лоукостер не пустил их на рейс

Украинские туристы застряли в аэропорту Берлина: известный лоукостер не пустил их на рейс

Надежда Комендантова
украинские туристы

В аэропорту Берлина Шенефельд застряли украинские туристы, которые должны были лететь в Киев рейсом лоукост-авиакомпании Ryanair (FR 3198). Всего брошенными оказались 40 человек.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил Денис Гороховский.

По его словам, посадку на самолет в Киев закрыли без каких-либо объявлений, в очереди остались около 40 человек с детьми. Им предложили еще раз пройти пограничный контроль и вернуться в Берлин. На вопросы о компенсации или новых билетах представитель авиакомпании сказал людям, что они могут обращаться в суд.

"На вопросы о компенсации или новых билетах представитель компании весьма сухо ответил, мол, это ваши проблемы, "если есть претензии к компании, обращайтесь в суд". Заявление в полицию подали прям в аэропорту, но в полиции тоже говорят, что повлиять на компанию не могут, идите в суд за компенсацией.В общем, 40 с лишним человек Ryanair бросил в аэропорту. Как вы понимаете, купить новые билеты на сегодня-завтра в предновогодние дни – это очень дорого. Снять отель тоже. Люди в шоке", - описал ситуацию Гороховский.

Как сообщали Українські Новини, самолет, выполнявший рейс "Борисполь (Киевская область) - Шарм-эль-Шейх (Египет)", 17 мая совершил экстренную посадку в международном аэропорту "Одесса" из-за анонимного сообщения о бомбе на борту самолета.

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Туристы застряли в Берлине. Фото: facebook.com/den.gorohovsky)
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