Нардеп Херсонщины призвал все города Украины присоединяться к снижению тарифов

Народный депутат по 185-му избирательному округу Херсонщины Владимир Иванов подтвердил, что на его округе уже начат пересчет тарифов в сторону уменьшения, согласно постановлению правительства. Об этом он написал на своей официальной странице в Facebook и призвал все города Украины поддержать решение правительства и перечислять тарифы.

"Наконец в основу будет положена рыночная цена на газ выше 5000 грн, которая есть сейчас, а не нереальная цена в более 7000 грн, которая фигурировала в платежках до этого решения Кабмина. Это позволит снизить тариф на тепло для населения до 30%, безусловно является стратегическим шагом в условиях зимы и остроты вопроса теплоснабжения для каждого украинца в этот период", - пишет нардеп.

Он отметил, что на сегодня уже переданы инструкции местным органам власти и хозяйствующим субъектам, начали пересчет тарифов в платежках. А также Иванов подчеркнул, что на его избирательном округе уже ведется работа по перерасчету тарифов в сторону уменьшения.

"Как депутат, представляющий Херсонщину и сто восемьдесят пятый избирательный округ в частности, подтверждаю, что и в нашем регионе начат перерасчет и уже очень скоро люди почувствуют практический результат тарифной политики новой власти", - сообщил он.

Нардеп подчеркнул, что ничего страшного, "популистского" для местных властей в просмотре платежек нет, поэтому он призвал все города Херсона и вообще Украины присоединяться к начатой ​​Кабмином политике снижения тарифов.

"Поддержка правительства есть, поэтому все необходимое можно сделать довольно быстро и эффективно. Работаем дальше и концентрируемся на таких же РЕАЛЬНЫХ и практические решения, результат которых украинцы могут почувствовать не через год-два, а уже сейчас ", - отмечает парламентарий", - резюмировал Иванов.