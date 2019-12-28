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28 грудня 2019, субота, 17:09 279
Верховна Рада і партії 2019-12-28T17:15:03+02:00
Українські Новини
Нардеп Херсонщини закликав всі міста України приєднуватися до зниження тарифів

Нардеп Херсонщини закликав всі міста України приєднуватися до зниження тарифів

Надежда Комендантова
Володимир Іванов, Комунальні тарифи

Народний депутат по 185-му виборчому округу Херсонщини Володимир Іванов підтвердив, що на його окрузі вже початий перерахунок тарифів у бік зменшення, згідно з постановою Уряду. Про це він написав на своїй офіційної сторінці у Facebook і закликав всі міста України підтримати рішення уряду та перераховувати тарифи.


"Нарешті в основу буде покладена ринкова ціна на газ трохи вище 5000 грн, яка є зараз, а не нереальна ціна в більше 7000 грн., яка фігурувала в платіжках до цього рішення Кабміну. Це дозволить знизити тариф на тепло для населення до 30%, що безумовно є стратегічним кроком в умовах зими і гостроти питання теплопостачання для кожного українця в цей період", - пише нардеп.

Він відмітив, що на сьогодні уже передані інструкції місцевим органам влади та господарюючим суб'єктам, які розпочали перерахунок тарифів в платіжках.  А також Іванов підкреслив, що на його виборчому окрузі вже ведеться робота по перерахунку тарифів на зменшення. 

"Як депутат, який представляє Херсонщину та 185-ий виборчий округ зокрема, підтверджую, що і в нашому регіоні розпочато перерахунок і уже дуже скоро люди відчують практичний результат тарифної політики нової влади”, - повідомив він.

Нардеп підкреслив, що нічого страшного, “популістичного” для місцевої влади в перегляді платіжок немає, тому він закликав всі міста Херсонщини та загалом України приєднуватися до розпочатої Кабміном політики зниження тарифів.

“Підтримка уряду є, тому все необхідне можливо зробити доволі швидко і ефективно. Працюємо далі і концентруємося на таких же РЕАЛЬНИХ і ПРАКТИЧНИХ рішеннях, результат яких українці можуть відчути не через рік-два, а уже зараз", - наголошує парламентарій”, - резюмував Іванов. 

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