Правительство не выполнило обещание снизить тарифы и цены, - Бойко

Власть перепутала приоритеты и не хочет решать проблемы граждан.

Об этом Сопредседатель Опозиционной платформы - За жизнь Юрий Бойко заявил в эфире телеканала "Интер", сообщает пресс-служба блока.

Он подчеркнул, что граждане Украины недовольны приоритетами работы правительства и парламента, поскольку они не занимались решением вопросов, которые действительно волнуют людей.

"Дело даже не в том, как я оцениваю, а в том, что люди оценивают работу (парламента и правительства, – ред.) очень плохо. Слава Богу, нам повезло еще с погодой, декабрь был теплым, не было таких морозов, и, соответственно, высоких затрат у людей на отопление. А вообще, снижение тарифов, снижение цен, увеличение пенсий – всё это осталось на бумаге", – сказал Юрий Бойко.

По его словам, вместо решения насущных проблем людей власть "увлеклась" законопроектом о продаже земли. "Пытались переломить через колено общество и парламент и протащить законопроект об открытии рынка земли без учета поправок депутатов. Это было безобразное и позорное зрелище. Причем все это делалось вопреки мнению граждан. И когда люди не знают и не понимают, что это за законопроект, видят, что их обманывают, – вот такие вещи и уничтожают имидж власти. Что, собственно, и произошло", – подчеркнул Сопредседатель фракции оппозиционеров.