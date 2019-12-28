Назначение молодых премьер-министров становится мировым трендом, - эксперт

Через назначение молодого премьер-министра Алексея Гончарука Украина присоединилась к мировому тренду по примеру Финляндии. Такой опыт оказался весьма успешным, ведь за 100 дней новое правительство продемонстрировало командную работу с президентом Украины и приняло ряд важных решений. Через такие решительные действия и способность сопротивляться коррупции действующий Кабмин и Алексей Гончарук лично уже даже получили немало врагов - среди олигархов и чиновников среднего звена.

Об этом на странице в Facebook написал политический эксперт Олег Лисный.

Он заявил, что изменение политической элиты на более молодую и активную - это мировой тренд. Поэтому назначение самого молодого в истории Украины премьер-министра Алексея Гончарука эксперт оценивает положительно, ведь он не связан с коррупционерами и эффективно сопротивляется олигархату.

"Молодежь в управлении государством вещь популярная, стоит взглянуть на Финляндию потому что молодые управленцы имеют новый взгляд на вещи и не связаны коррупционным прошлым, что дает уверенность в динамике реформ. Его кейс - это проверка гипотезы о том, что молодое поколение, которое имеет хорошую репутацию в экспертной среде, мало связано с основными ФПГ и ранее не занималось публичной политикой может прийти на смену предыдущим политическим элитам. А главное - это будет признаком того, сможет ли Зеленский сопротивляться олигархическому консенсуса по поводу необходимости его вовремя приручить", - считает эксперт.

Олег Лисный также перечислил достижения нового правительства за первые условные 100 дней работы и оценил их достаточно положительно. Среди существенных достижений Кабмина он назвал - уменьшение тарифов и закрытие заведений с игровыми автоматами.

"Уже сегодня премьер может отчитываться о ряде существенных успехов и достижений:

За две недели найден способ снизить тарифы на отопление, чего предыдущие власти не предпринимали никогда; решительно прекращена работа игорных заведений и нелегальных заправок; начато налаживание системной коммуникации правительства с обществом, несмотря на системные просчеты вокруг властной команды в этом направлении ранее; решено кризисную ситуацию с подключением к отоплению Нового Роздола (Львовская область) и Смелы (Черкасская область); активно развиваются новые цифровые сервисы, которые уже доступны в тестовом режиме ", - сообщил эксперт.

Вместе с тем, эксперт отметил, что за эти действия новое правительство и премьер-министр Гончарук лично получили немало врагов.

"Против играют: олигархат, который останется своих сверх-прибыли от госпредприятий, на которые они имеют теневое влияние после приватизации. Конечно, это им не выгодно, поэтому и идет такая активная информ-кампания "против". Среднее звено коррупционеров, которые десятилетиями сидели на "хлебных" потоках в Кабмине или вокруг него. Сейчас они остались без своего источника дохода и это их совершенно не устраивает. Конкуренты внутренние и внешние, метят на кресло премьера. Старые элиты, которым выгодно раскачивать ситуацию под новой властью в любой повод.

Итак, врагов у Гончарука хватает. Последние активные действия по нелегальным игорным заведениям или нелицензированным автозаправкам только чего стоят", - заявил эксперт.