В 2020 "Фармак" планирует увеличить инвестиции на 33% до 1,2 млрд гривен

В 2020 году крупный производитель лекарственных средств компания "Фармак" планирует увеличить инвестиции на 33% до 1,2 млрд гривен.

Об этом в блиц-интервью Українським Новинам сообщил исполнительный директор компании Владимир Костюк.

"Год был хорошим, мы довольны результатами. В тоже время мы ожидали, что фармрынок будет более активен. Мы продолжим инвестировать в развитие компании. По итогам 2019 года инвестиции составят около 900 млн гривен", - сказал он.

По словам Костюка, на 2020 год запланированы инвестиции в размере 1,2 млрд гривен.

Среди основных направлений инвестиций он выделил строительство нового цеха по производству жидких стерильных лекарственных средств и строительство нового офисно-лабораторного комплекса.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году по сравнению с 2017 годом "Фармак" увеличил прибыль на 25,2%, или на 211 млн гривен, до 1,05 млрд гривен.

В 2018 году выручка компании увеличилась на 8,8%, или на 534 млн гривен, до 6,6 млрд гривен по сравнению с 2017 годом.

Продукция компании экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.