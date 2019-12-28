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28 декабря 2019, суббота, 10:00 117
Экономика 2019-12-28T10:00:02+02:00
Українські Новини
В 2019 "Фармак" ожидает долю экспортных продаж на уровне 23%

В 2019 "Фармак" ожидает долю экспортных продаж на уровне 23%

Александр Усачев

По итогам 2019 года крупный производитель лекарственных средств компания "Фармак" ожидает долю экспортных продаж на уровне 23%.

Об этом в блиц-интервью Українським Новинам сообщил исполнительный директор компании Владимир Костюк.

"Доля экспортных продаж ожидается на уровне 23%. Мы активно развиваем экспортное направление, продажи на рынки дальнего зарубежья выросли на 16%, это хороший показатель. В этом году компания вышла на несколько новых рынков: Великобритания, Таиланд, Филлипины, Босния и Герцеговина", - сказал он.

По словам Костюка,  в следующем году компания планирует освоить рынки еще пяти стран.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году по сравнению с 2017 годом "Фармак" увеличил прибыль на 25,2%, или на 211 млн гривен, до 1,05 млрд гривен.

В 2018 году выручка компании увеличилась на 8,8%, или на 534 млн гривен, до 6,6 млрд гривен по сравнению с 2017 годом.

Продукция компании экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.
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