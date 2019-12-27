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27 декабря 2019, пятница, 22:30 128
Экономика 2019-12-27T22:30:02+02:00
Українські Новини
В 2019 "Фармак" сохранил долю на рынке лекарств в 6%

В 2019 "Фармак" сохранил долю на рынке лекарств в 6%

Александр Усачев

По итогам 2019 года крупный производитель лекарственных средств компания "Фармак" сохранила долю на отечественном рынке лекарств на уровне 6%.

Об этом в блиц-интервью Українським Новинам сообщил исполнительный директор компании Владимир Костюк.

"За этот год мы смогли остаться на уровне прошлого года, наша доля составляет около 6%. Мы росли вместе с рынком, но в следующем году нацелены вырасти выше рынка", - сказал он.

Костюк отметил, что доволен результатами работы компании "Фармак" в 2019 году, при этом, по его словам, были ожидания, что фармрынок в текущем году будет более активен.

Также Костюк сообщил, что ревальвация гривны в 2019 году не сильно отразилась на работе компании.

"Ревальвация гривны не сильно отразилась на работе компании.  С одной стороны цены на лекарства не повышались, а по некоторым позициям мы снижали цены. С другой стороны, некоторые наши затраты, например, от импорта сырья, материалов также снижались и эти факторы компенсировали друг друга", - сказал он.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году по сравнению с 2017 годом "Фармак" увеличил прибыль на 25,2%, или на 211 млн гривен, до 1,05 млрд гривен.

В 2018 году выручка компании увеличилась на 8,8%, или на 534 млн гривен, до 6,6 млрд гривен по сравнению с 2017 годом.

Продукция компании экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.
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