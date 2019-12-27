В 2020 "Фармак" планирует вывести на рынок 20 брендов лекарств

В 2020 году крупный производитель лекарственных препаратов компания "Фармак" планирует вывести на рынок около 20 брендов лекарств.

Об этом в блиц-интервью Українським Новинам сообщил исполнительный директор компании Владимир Костюк.

"По итогам 2019 года планируем вывести на рынок около 20 лекарственных средств. Также около 20 продуктов мы планируем запустить в следующем году", - сказал он.

Также Костюк отметил, что компания заинтересована в покупке лабораторий по разработке лекарств, компаний, которые выводят продукты на рынок, и сейчас ведет активный поиск подходящего объекта.

"Мы заинтересованы в покупке лабораторий, производственных компаний, или компаний, которые выводят продукты. Сейчас идет активный поиск. У нас под фокусом есть пул из десяти компаний. Начинаем с ними контактировать, но пока, к сожалению, выбранной компании, которую мы бы хотели купить, еще нет", - сказал он.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году по сравнению с 2017 годом "Фармак" увеличил прибыль на 25,2%, или на 211 млн гривен, до 1,05 млрд гривен.

В 2018 году выручка компании увеличилась на 8,8%, или на 534 млн гривен, до 6,6 млрд гривен по сравнению с 2017 годом.

Продукция компании экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.