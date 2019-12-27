Финансовый директор крупнейшей в мире сети пиццерий Domino's Pizza погиб во время отдыха с семьей

Финансовый директор американской сети пиццерий Domino's Pizza Group Дэвид Бауэрнфайнд погиб в результате несчастного случая 26 декабря. Об этом передает "Yahoo finance" .

51- летний Бауэрнфайнд находился на отдыхе с женой и дочерью на Маврикии, расположенной у восточного побережья Африки, и скончался во время сноркелинга - плавания под поверхностью воды с маской и дыхательной трубкой. Подробности инцидента пока не сообщаются.

"Мы глубоко потрясены и опечалены этими трагическими новостями. От лица нашего совета директоров, коллег и франшиз мы выражаем искренние соболезнования супруге Дэвида Николетт и его дочери Орнелле, а также его родственникам и друзьям", - сказал главный исполнительный директор Domino's Дэвид Уайлд в связи с происшедшим.

"Дэвида очень любили и глубоко уважали за его самоотверженность и острый интеллект среди коллег Domino", - говорится в заявлении компании в пятницу.

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