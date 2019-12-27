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27 декабря 2019, пятница, 19:15 2005
Мир 2019-12-27T19:17:08+02:00
Українські Новини
Финансовый директор крупнейшей в мире сети пиццерий Domino's Pizza погиб во время отдыха с семьей

Финансовый директор крупнейшей в мире сети пиццерий Domino's Pizza погиб во время отдыха с семьей

Елизавета Кесельман
Domino's Pizza, Смерть, Несчастный случай
Дэвид Бауэрнфайнд. Фото: financialdirector.co.uk
Дэвид Бауэрнфайнд. Фото: financialdirector.co.uk

Финансовый директор американской сети пиццерий Domino's Pizza Group Дэвид Бауэрнфайнд погиб в результате несчастного случая 26 декабря. Об этом передает "Yahoo finance" .

51- летний Бауэрнфайнд находился на отдыхе с женой и дочерью на Маврикии, расположенной у восточного побережья Африки,  и скончался во время сноркелинга - плавания под поверхностью воды с маской и дыхательной трубкой. Подробности инцидента пока не сообщаются.

"Мы глубоко потрясены и опечалены этими трагическими новостями. От лица нашего совета директоров, коллег и франшиз мы выражаем искренние соболезнования супруге Дэвида Николетт и его дочери Орнелле, а также его родственникам и друзьям", - сказал главный исполнительный директор Domino's Дэвид Уайлд в связи с происшедшим.

"Дэвида очень любили и глубоко уважали за его самоотверженность и острый интеллект среди коллег Domino", - говорится в заявлении компании в пятницу.

Как сообщали Українські Новини, в Подмосковье на 64 году жизни скончался известный певец Крис (Анатолий) Кельми.

Также 3 февраля, умер известный рэпер Кирилл Толмацкий, известный широкой публике под псевдонимом Децл.  

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