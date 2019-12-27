Кабмин перезагрузил ГАСИ: первым замруководителя инспекции стала Елена Костенко

Кабинет Министров Украины назначил первым заместителем председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) Украины Елену Костенко.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина, которое находится в распоряжении редакции.

Согласно данным из официальной биографии, 32-летняя Елена Костенко окончила юридический факультет Запорожского национального университета, является кандидатом юридических наук.

На государственную службу пришла в мае 2014 года, после Революции достоинства, аналитиком в Кабмин.

В 2015-2016 годах работала исполняющим обязанности директора Департамента по вопросам деятельности правоохранительных органов и органов юстиции Секретариата Кабмина, а затем первым заместителем директора Департамента по вопросам эффективного управления госсобственностью Секретариата Кабмина.

В рамках департамента в течение 2015 года принимала активное участие в проведении резонансных служебных расследованиях, в частности в проверке деятельности Государственной фискальной службы (ГФС) Украины относительно неэффективности управления.

С апреля 2016 года, после смены Кабмина Елена Костенко стала начальником Управления по вопросам государственного имущества и предприятий Министерства образования и науки Украины.

На этой должности Костенко занималась созданием внутреннего реестра государственного имущества и правоустанавливающих документов на имущество и земельные участки, которые находились в сфере управления Минобразования. Также Костенко занималась усовершенствованием нормативной базы этого управления Минобразования.

Ранее исполняющим обязанности председателя ГАСИ являлся Александр Строкач.