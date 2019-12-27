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27 декабря 2019, пятница, 18:08 877
Недвижимость 2019-12-27T19:00:02+02:00
Українські Новини
Кабмин перезагрузил ГАСИ: первым замруководителя инспекции стала Елена Костенко

Кабмин перезагрузил ГАСИ: первым замруководителя инспекции стала Елена Костенко

Петр Стуженко
Елена Костенко, ГАСИ Украины, Александр Строкач
Елена Костенко. Фото из открытых источников
Елена Костенко. Фото из открытых источников

Кабинет Министров Украины назначил первым заместителем председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) Украины Елену Костенко.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина, которое находится в распоряжении редакции.

Согласно данным из официальной биографии, 32-летняя Елена Костенко окончила юридический факультет Запорожского национального университета, является кандидатом юридических наук.

На государственную службу пришла в мае 2014 года, после Революции достоинства, аналитиком в Кабмин.

В 2015-2016 годах работала исполняющим обязанности директора Департамента по вопросам деятельности правоохранительных органов и органов юстиции Секретариата Кабмина, а затем первым заместителем директора Департамента по вопросам эффективного управления госсобственностью Секретариата Кабмина.

В рамках департамента в течение 2015 года принимала активное участие в проведении резонансных служебных расследованиях, в частности в проверке деятельности Государственной фискальной службы (ГФС) Украины относительно неэффективности управления.

С апреля 2016 года, после смены Кабмина Елена Костенко стала начальником Управления по вопросам государственного имущества и предприятий Министерства образования и науки Украины.

На этой должности Костенко занималась созданием внутреннего реестра государственного имущества и правоустанавливающих документов на имущество и земельные участки, которые находились в сфере управления Минобразования. Также Костенко занималась усовершенствованием нормативной базы этого управления Минобразования.

Ранее исполняющим обязанности председателя ГАСИ являлся Александр Строкач.

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