Украина вошла в 10-ку мировых конфликтов, за которыми нужно следить в 2020 году, - Foreign Policy

Американское издание Foreign Policy обнародовало топ- 10 важных и масштабных военно-политичемеих конфликтов мира, за которыми необходимо следить в 2020 году. В этот список попала и война на востоке Украины.

Согласно версии издания, нынешний Президент Владимир Зеленский придал новую энергию усилиям по прекращению шестилетнего конфликта на востоке страны. В частности, упоминаются такие действия как разведение войск, обмен пленными и согласование формулы Штайнмайера.

"Если все пойдет по плану, следующая встреча во Франции, назначенная на весну, должна рассмотреть другие компоненты Минского соглашения, включая амнистию, дальнейший вывод войск и путь к реинтеграции районов, удерживаемых сепаратистами, в Украину", — пишет издание.

Тем не менее, по мнению Foreign Policy, планы по прекращению огня и разведению войск могут рухнуть, а боевые действия могут обостриться. И даже если эти планы воплотятся в жизнь, Зеленскому все еще нужно, чтобы Москва пошла на компромисс.

В издании напоминают, что хотя Кремль и более склонен к сделкам с Зеленским, чем с его предшественником, основные позиции РФ остаются неизменными: Россия отрицает, что является стороной конфликта, который она инициировала, брала участие и финансировала.

"Мир принесет явные дивиденды для Украины и пользу для России: он может принести облегчение санкций и снять бремя финансовой и военной поддержки в районах, удерживаемых сепаратистами. От своих западных союзников Зеленскому нужна вся возможная помощь", — говорится в статье.

Помимо Украины, в статье упоминается еще девять важных мировых конфликтов.

Как сообщали Українськ Новини, ранее Украина вошла в топ-5 наиболее заминированных стран.

Кроме того, армия Украины вошла в топ-10 сильнейших в Европе.