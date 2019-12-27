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27 декабря 2019, пятница, 15:43 121
Политика 2019-12-27T17:45:02+02:00
Українські Новини
Регулируемый игорный бизнес лучше, чем теневой, - эксперты

Регулируемый игорный бизнес лучше, чем теневой, - эксперты

Ольга Фандорина
Игорный бизнес
Фишка. Фото: gamble-pm.net
Фишка. Фото: gamble-pm.net

Эксперты отмечают, что регулируемый игорный бизнес лучше, чем криминальный.

Об этом они сообщили в ходе пресс-конференции "Игорный бизнес в Украине: удастся ли президенту защитить легализацию?" в пресс-центре Українських Новин.

"Регулируемый рынок – это всегда лучше, чем рынок криминальный", - сказал экономический эксперт Юрий Гаврилечко.

Он также добавил, что игорный бизнес в Украине был запрещен в 2009 году, однако он "возродился" в 2012 году после принятия закона о лотереях.

"Этот бизнес "возродился", потому что в законе о лотереях не был четко прописан вопрос по работе по сублицензиям", - подчеркнул эксперт.

По его словам, в законопроекте по легализации игорного бизнеса авторам документа необходимо четко прописать вопросы ценообразования на лицензии, налогообложение и многие другие экономические вопросы.

При этом эксперт аналитической группы "Левиафан" Сергей Назаренко напомнил, что с 20 декабря Кабинет Министров запретил игорный бизнес, работавший по сублицензиям под видом государственных лотерей.

Он подчеркнул, что своим распоряжением правительство якобы отменило норму действующего закона.

"Это превышение полномочий и фактически оно не имеет юридической силы", - подчеркнул Назаренко.

В свою очередь политолог-международник Антон Кучухидзе сообщил, что легализация игорного бизнеса нужна, так как это создает рабочие места, а также значительно увеличиваются доходы государственного бюджета.

"Удастся ли Президенту защитить легализацию игорного бизнеса? Думаю, что Владимиру Зеленскому удастся добиться своего и Украина получит игорный бизнес, как это существует в Европе. Наконец надо понимать, хотим мы в Европу или не хотим?", - сказал он.

Кучухидзе подчеркнул, что при доработке законопроекта о легализации игорного бизнеса правительству необходимо наладить более эффективный диалог с депутатами и более активно вести эту работу.

Как сообщали Українські Новини, 19 декабря Верховная Рада направила на доработку законопроект о легализации игорного бизнеса.

За принятие в первом чтении законопроекта №2285-д проголосовали 213 депутатов, а на возврат документа в комитет на доработку – 243, при минимально необходимых 226.

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