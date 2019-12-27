Регульований гральний бізнес краще, ніж тіньовий, - експерти

Експерти відзначають, що регульований гральний бізнес краще, ніж кримінальний.

Про це вони повідомили в ході прес-конференції "Гральний бізнес в Україні: чи вдасться президентові захистити легалізацію?" в прес-центрі Українських Новин.

"Регульований ринок – це завжди краще, ніж ринок кримінальний", - сказав економічний експерт Юрій Гаврилечко.

Він також додав, що гральний бізнес в Україні був заборонений в 2009 році, однак він "народився" у 2012 році після прийняття закону про лотереї.

"Цей бізнес "відродився", тому що в законі про лотереї не був чітко прописаний питання по роботі за сублицензиям", - підкреслив експерт.

За його словами, в законопроекті щодо легалізації грального бізнесу авторам документа необхідно чітко прописати питання ціноутворення на ліцензії, оподаткування і багато інші економічні питання.

При цьому експерт аналітичної групи "Левіафан" Сергій Назаренко нагадав, що з 20 грудня Кабінет Міністрів заборонив гральний бізнес, який працював за сублицензиям під виглядом державних лотерей.

Він підкреслив, що своїм розпорядженням уряд нібито скасував норму чинного закону.

"Це перевищення повноважень і фактично воно не має юридичної сили", - підкреслив Назаренко.

У свою чергу політолог-міжнародник Антон Кучухидзе повідомив, що легалізація грального бізнесу потрібна, так як це створює робочі місця, а також значно збільшуються доходи державного бюджету.

"чи Вдасться Президентові захистити легалізацію грального бізнесу? Думаю, що Володимиру Зеленському вдасться домогтися свого, і Україна отримає гральний бізнес, як це існує в Європі. Нарешті треба розуміти, ми хочемо в Європу чи не хочемо?" - сказав він.

Кучухидзе наголосив, що при доопрацюванні законопроекту про легалізацію грального бізнесу уряду необхідно налагодити більш ефективний діалог з депутатами і більш активно вести цю роботу.

Як повідомляли Українські Новини, 19 грудня Верховна Рада направила на доопрацювання законопроект про легалізацію грального бізнесу.

За прийняття в першому читанні законопроекту №2285-д проголосували 213 депутатів, а на повернення документа в комітет на доопрацювання – 243, при мінімально необхідних 226.