подписаться на рассылку
23.2 23.7
25.65 26.35
˟
  • Новости
  • Политика
  • При легализации игорного бизнеса необходимо учитывать международный опыт, - эксперты
27 декабря 2019, пятница, 15:28 235
Политика 2019-12-27T16:00:01+02:00
Українські Новини
При легализации игорного бизнеса необходимо учитывать международный опыт, - эксперты

При легализации игорного бизнеса необходимо учитывать международный опыт, - эксперты

Валерия Драгомирова
Владимир Воля, Антон Кучухидзе, Игровой бизнес
Казино. Фото: pixabay
Казино. Фото: pixabay

Эксперты отмечают, что при доработке законопроекта о легализации игорного бизнеса необходимо учитывать международный опыт.

Об этом они сообщили в ходе пресс-конференции "Игорный бизнес в Украине: удастся ли президенту защитить легализацию?" в пресс-центре Українських Новин.

"Международный опыт – это локализация игорного бизнеса. Нет смысла размещать фешенебельный бизнес в небольшом городке, с невысокими доходами его населения", - сказал  политический эксперт Владимир Воля.

По его словам, в законопроекте необходимо более четко определить, с какого же возраста можно допускать людей в игровые залы.

"На Западе есть традиция, что совершеннолетие наступает в 21 год. У нас же это 18 лет, когда человек стает полностью дееспособным. Следует ввести дополнительные критерии, чтоб нивелировать негативный социальный эффект", - добавил Воля.

Антон Кучухидзе - политолог-международник, привел пример экономического эффекта от игорного бизнеса в некоторых европейских странах по результатам 2018 года.

"В Германии в бюджет поступило доходов на 15,2 млрд долларов. При этом в игорном бизнесе задействовано было 201 тыс. рабочих мест. В Британии это 102 тыс. рабочих мест и 19 млрд долларов доходов бюджета страны. Рекордсменом является Италия – 21 млрд долларов", - сказал он.

По его словам, легализация игорного бизнеса в Украине также может иметь значительный положительный эффект на доходы государственного бюджета.

Эксперты также высказались о необходимости принятия закона об игорных зонах, что позволит привлечь дополнительные инвестиции для развития инфраструктуры и туризма.

Как сообщали Українські Новини, 19 декабря Верховная Рада направила на доработку законопроект о легализации игорного бизнеса.

За принятие в первом чтении законопроекта №2285-д проголосовали 213 депутатов, а на возврат документа в комитет на доработку – 243, при минимально необходимых 226.

Больше новостей о: Владимир Воля Антон Кучухидзе Игровой бизнес

Новости
"Отец Томоса" Андрей Юраш стал фигурантом уголовного дела по преследованию священника из Ровно, – СМИ 15:58
Разумков подписал Избирательный кодекс с предложениями Зеленского 15:55
Регулируемый игорный бизнес лучше, чем теневой, - эксперты 15:43
В Киеве открылся новый ресторан McDonald's Ukraine 15:39
При легализации игорного бизнеса необходимо учитывать международный опыт, - эксперты 15:28
больше новостей
НКРЭКУ повысила тарифы на газ с Нового года: какие области заплатят больше других 12:42
Мне только спросить: "слуга народа" Остапенко пытался пролезть за депутатской зарплатой без очереди 19:44
Лукашенко заявил, что Украина спровоцировала Россию на войну 19:45
Имущество главы "Райфайзен банк Аваль" Писарука арестовали 13:59
Главы фракций Рады рассказали, какие блюда любят в столовой Верховной Рады 16:12
больше новостей
Депутаты должны получать зарплату от 70 тысяч гривен, - Арахамия 20:08
Лукашенко заявил, что Украина спровоцировала Россию на войну 19:45
"Слуга народа" Устенко заявил, что аннексию Крыма спровоцировала отмена языкового закона Кивалова-Колесниченко 08:45
НКРЭКУ повысила тарифы на газ с Нового года: какие области заплатят больше других 12:42
Государство должно дорожникам более 2,7 млрд гривен, - Национальная ассоциация дорожников Украины 09:01 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok