При легализации игорного бизнеса необходимо учитывать международный опыт, - эксперты

Эксперты отмечают, что при доработке законопроекта о легализации игорного бизнеса необходимо учитывать международный опыт.

Об этом они сообщили в ходе пресс-конференции "Игорный бизнес в Украине: удастся ли президенту защитить легализацию?" в пресс-центре Українських Новин.

"Международный опыт – это локализация игорного бизнеса. Нет смысла размещать фешенебельный бизнес в небольшом городке, с невысокими доходами его населения", - сказал политический эксперт Владимир Воля.

По его словам, в законопроекте необходимо более четко определить, с какого же возраста можно допускать людей в игровые залы.

"На Западе есть традиция, что совершеннолетие наступает в 21 год. У нас же это 18 лет, когда человек стает полностью дееспособным. Следует ввести дополнительные критерии, чтоб нивелировать негативный социальный эффект", - добавил Воля.

Антон Кучухидзе - политолог-международник, привел пример экономического эффекта от игорного бизнеса в некоторых европейских странах по результатам 2018 года.

"В Германии в бюджет поступило доходов на 15,2 млрд долларов. При этом в игорном бизнесе задействовано было 201 тыс. рабочих мест. В Британии это 102 тыс. рабочих мест и 19 млрд долларов доходов бюджета страны. Рекордсменом является Италия – 21 млрд долларов", - сказал он.

По его словам, легализация игорного бизнеса в Украине также может иметь значительный положительный эффект на доходы государственного бюджета.

Эксперты также высказались о необходимости принятия закона об игорных зонах, что позволит привлечь дополнительные инвестиции для развития инфраструктуры и туризма.

Как сообщали Українські Новини, 19 декабря Верховная Рада направила на доработку законопроект о легализации игорного бизнеса.

За принятие в первом чтении законопроекта №2285-д проголосовали 213 депутатов, а на возврат документа в комитет на доработку – 243, при минимально необходимых 226.