Блогер Шнайдер высмеял расследования журналистов об украинском бизнесе в Крыму

Украинским журналистам стоило бы расследовать наличие бизнеса в России и аннексированном Крыму у представителей нынешней власти, а не их предшественников, которые давно отошли от политики.

Об этом заявил украинский блогер и юрист Михаил Шнайдер в Facebook.

Он подчеркнул, что украинские журналисты-расследователи "откровенно разочаровывают".

"Вместо глубокой и кропотливой работы ребята выбирают наиболее легкий путь. Схема их "расследований" выглядит примерно так. Берут список Украинского "Форбс", выбирают самых заметных персон. Особое внимание уделяют бывшим "регионалам" или так называемым "олигархам". Просматривают их активы и реестры, выбирая самые спорные. Рассылают запросы и, получив ответ, оставляют лишь те фрагменты, которые им наиболее выгодны. Публикуют "расследование" без фактажа и полных комментариев героев. Получают "сладкие гранты", - написал Михаил Шнайдер.

По его мнению, именно так выглядит работа журналистов-расследователей, которые недавно опубликовали материалы о бизнесе украинцев, работающих в аннексированном Крыму.

"Фигурантами "расследований" стали братья Клюевы, Ахметов, Хмельницкий и Лебедев. Действительно, громкие фамилии. И кому какое дело до того, что, например, SCM Ахметова давно не контролирует и не управляет ни одним из своих активов, принадлежавших компании до аннексии Крыма. Кому какое дело до того, что Хмельницкий выставил свои крымские активы на продажу еще в 2014 году, о чем он также публично заявлял по ходу событий. Он также дал журналистам комментарий, в котором открыто заявил, что продать активы в Крыму ему удалось только в 2018 году", - рассказал Шнайдер.

При этом он отметил, что "журналисты все равно решили, что нужно назвать это гордым словом "расследование".

"Но дело совершенно не в Хмельницком или Ахметове. Хотя выглядит вся эта история действительно не слишком этично именно со стороны журналистов. Меня больше интересует другое: где такие же громкие расследования про нынешнюю власть? Про чиновников или министров? Про тех, кто распоряжается бюджетом и имеет реальное влияние на развитие событий в государстве?", - констатирует блогер.

Он также добавил, что в Украине "множество действующих политиков по сей день зарабатывают в Крыму и РФ, но почему-то "резонансные" расследования выходят по бизнесменам, которые давным-давно отошли от политики".

"Ребята, все-таки, будьте немного объективнее и профессиональнее. Проверяйте, пожалуйста, ваши факты и инсайды. Ведь такими темпами вы очень быстро растеряете все доверие, а главное – репутацию", - заключил Михаил Шнайдер.