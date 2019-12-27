Эксперты назвали главные требования к закону об игорном бизнесе.

Об этом они сообщили в ходе пресс-конференции "Игорный бизнес в Украине: удастся ли президенту защитить легализацию?" в пресс-центре Українських Новин.

"Как известно, игорный бизнес в Украине запрещен с 2009 года. Но по факту количество заведений увеличилось в разы. Целый ряд структур работали по сублицензиям. При этом доходы в госбюджет от этого бизнеса не поступали", - сообщил Виктор Скаршевский - экономический эксперт.

По его словам, при принятии законопроекта о легализации игорного бизнеса необходимо учесть ряд пунктов, без которых данный документ не будет эффективным.

"Инициатива Президента Владимира Зеленского логична, но законопроект правительства не был четко прописан… Почему это важно? В госбюджет на 2020 год заложили средства от легализации игорного бизнеса. При его принятии обязательно необходимо учесть, чтоб вводился переходной период от 6 месяцев до года. Также очень важно создание независимого регулятора и эффективной системы мониторинга, а также разумное налогообложение", - подчеркнул Скаршевский.

По данным политического эксперта Владимира Воли, из-за того, что парламент отправил законопроект о легализации игорного бизнеса на доработку, сроки переходного периода сдвигаются и сокращаются, так как средства от продажи лицензий заложены в госбюджет на следующий год.

"Количество членов регулятора игорного бизнеса должно составлять не менее 9 человек… Для эффективного бизнеса нужна прозрачная и конкурентная структура", - сообщил эксперт.

При этом эксперты отметили, что Кабмину необходимо при доработке законопроекта провести четкие расчеты по эффекту от принятия вышеуказанного законопроекта.

Они также указали на необходимость принятия закона об игорных зонах, что позволит развить в Украине инфраструктуру и туризм.

Как сообщали Українські Новини, 19 декабря Верховная Рада направила на доработку законопроект о легализации игорного бизнеса.

За принятие в первом чтении законопроекта №2285-д проголосовали 213 депутатов, а на возврат документа в комитет на доработку – 243, при минимально необходимых 226.