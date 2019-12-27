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27 декабря 2019, пятница, 13:35 128
Внешняя политика 2019-12-27T13:36:51+02:00
Українські Новини
В США есть коррупция и это серьезная проблема, - Тейлор

В США есть коррупция и это серьезная проблема, - Тейлор

Валерия Драгомирова
Трамп Дональд, Украина, Коррупция, Уильям Тейлор
Флаг США. Фото: pxhere.com
Флаг США. Фото: pxhere.com

Временный поверенный в делах США Уильям Тейлор опроверг слова президента Дональда Трампа о том, что Украина третья самая коррумпированная стране мира.

Об этом он рассказал в прощальном интервью украинским СМИ, среди которых была "Европейская правда".

"Везде есть коррупция. В США также она есть, и это серьезная проблема! Но, конечно же, Украина не является третьим наиболее коррумпированным государством в мире!", - заявил американский дипломат.

Трамп в интервью американскому телеканалу Fox News заявил, что "Украина, как известно, сейчас третья самая коррумпированная страна мира". Тейлор отметил, что мировые рейтинги опровергают слова американского президента.

"Посмотрите на рейтинги уровня коррупции в странах мира, и вы выясните, что Украина - в середине списка, и она медленно продвигается вверх, то есть ситуация улучшается", - добавил он.

По его словам, до скандала с Украиной многие американцы вообще не знали, где она вообще находится.


"Да, теперь нужно объяснить американцам, что Украина - это растущая демократия и растущая экономика", - отметил он.

1 января Уильям Тейлор завершит работу в Украине и на следующий день отправится в Вашингтон. Об отъезде Тейлора было объявлено только в декабре, и многие восприняли это решение как наказание за участие дипломата в слушаниях по импичменту президента Трампа.

Как сообщали Українські Новини, Трамп заявил, что Украина известна как третья самая коррумпированная страна мира, но в то же время он заверил, что любит украинский народ. 

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