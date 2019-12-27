В отставке Гончарука заинтересовано среднее звено коррупционеров, которые остались без схем заработка, - эксперт

Действия правительства Гончарука по приватизации неприбыльных государственных предприятий и "секвестр бюджета" ликвидировали источники "заработка" украинских олигархов и коррупционеров среднего звена. Поэтому против премьер-министра начали информационную кампанию и распускают слухи о его возможной отставке. Об этом политический эксперт Тарас Семенюк написал в своем блоге на страницах "Лиги".

"Секвестр бюджета, то есть запрет на использование средств с Единого казначейского счета стал пожалуй единственным аргументом и базой массовой кампании в которой призывают к отставке правительства Гончарука, и распускают слухи о скором увольнении. Хотя эксперты оценили правильно решение правительства том, что сломана старая и выгодная практика дерибана бюджета под новогодние куранты. Собственно этот запрет или секвестр создал критическую реакцию отдельных кругов, которые планировали освоить остатки этих средств. Этим питались структуры олигархов, которые направляли средства на програмы второстепенного порядка финансирования", - рассказал эксперт.

Тарас Семенюк добавил, что другой причиной "конфликта" между новым правительством и украинскими олигархами является решение о приватизации ряда государственных предприятий, но по прозрачной процедуре, ведь в предыдущие годы приватизация таких активов, как правило, проиходила путем доведения до банкротства и последующей продажей по заниженной цене.

"Еще одним фактором критики правительства Гончарука является то, что все-таки создали условия для приватизации убыточных государственных предприятий. Их выставят на прозрачную продажу, не по схеме банкротства, а по реальной рыночной цене. Таким образом следует ожидать значительных поступлений в бюджет, а это возможности для развития социальной инфраструктуры, строительство дорог, улучшение медицины и так далее. Теперь олигархи, которые повлияли на эти предприятия и зарабатывали на них миллионы останутся без очередного источника дохода. Конечно, их это не устраивает. Наряду с олигархами осталось без источников своего заработка и среднее звено коррупционеров. Эти чиновники, или приближенные к ним люди, годами зарабатывали на более мелких коррупционных схемах вокруг Кабмина", - написал Семенюк.

В общем, эксперт положительно оценил шаги нового правительства под руководством Алексея Гончарука и заметил, что молодежь в политике - мировой тренд, и его не нужно бояться.

"100 дней Гончарука запомнились восстановлением динамики реформ, которая была потеряна при Порошенко. Конечно не без сотрудничества с парламентом. Непопулярные реформы, такие как рынок земли, о которых говорили предыдущие правительства, но не решались воплощать их в жизнь, из-за нехватки политической воли. Драйвером динамики реформ является молодежь, конечно. Молодые управленцы во власти не только в Украине: Финляндия тоже получила свой "молодое" правительство. Старый порядок оставляет место молодому и динамичному, потому что глобальный мир изменится", - отметил эксперт.