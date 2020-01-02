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02 января 2020, четверг, 10:25 715
Политика 2020-01-02T10:25:01+02:00
Українські Новини
В ноябре Новак заработала более 50 тысяч гривен

В ноябре Новак заработала более 50 тысяч гривен

Роман Евланов
Наталья Новак, зарплата за ноябрь, зарплаты чиновников
Наталья Новак. Фото: novynarnia.com
Наталья Новак. Фото: novynarnia.com

Зарплата временно исполняющей обязанности председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталии Новак в ноябре составила 56,7 тыс. гривен. Об этом говорится в ответе НАПК на запрос Українських Новин.

Согласно ему, за ноябрь Новак начислено 56 736,4 гривны в качестве денежной компенсации в размере должностного оклада председателя НАПК.
В законе о предотвращении коррупции, регулирующем деятельность НАПК, не предусмотрены доплаты, надбавки и премии временно исполняющим обязанности председателя Нацагентства. Бывшим членам НАПК не начислялись никакие средства в ноябре.

Как сообщали Українські Новини, 16 декабря конкурсная комиссия избрала на должность председателя Нацагентства прокурора департамента надзора за соблюдением законов Александра Новикова.
Напомним, что Наталья Новак была назначена временно исполняющей обязанности председателя НАПК в октябре.

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