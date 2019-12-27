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27 декабря 2019, пятница, 12:21 324
Верховная Рада и партии 2019-12-27T14:00:03+02:00
Українські Новини
В месте разведения войск стрелять стали меньше, - Бойко

В месте разведения войск стрелять стали меньше, - Бойко

Павел Твердохлиб
Оппозиционная платформа - За життя, ОПЗЖ, Донбасс, Бойко Юрий

"Там, где развели войска, стрелять стали меньше, поэтому этот процесс нужно продолжать." Об этом Сопредседатель Оппозиционной платформы - За життя Юрий Бойко заявил в Золотом, которое он посетил в рамках рабочей поездки в Луганскую область в четверг, 26 декабря, информирует портал политической силы.

Он подчеркнул, что разведение войск в районе Золотого принесло свои результаты - количество обстрелов сократилось.

"После того, как начался процесс разведения войск, стрелять стали меньше. Это, безусловно, позитивный шаг, и этот процесс нужно продолжать", - сказал политик.

Юрий Бойко также акцентировал на необходимости решения простых бытовых проблем, которых в Золотом накопилось очень много.

"В поселке живет 500 человек. Люди ставят житейские вопросы: о вывозе мусора, возможности добраться до Северодонецка, ремонте водопровода, восстановлении и ремонте домов. И эти вопросы нужно решать. Здесь людям приходится очень трудно. Мы будем им помогать, потому что на уровне Киева внимания уделяется крайне мало", - отметил Сопредседатель фракции оппозиционеров.

"Наш коллега, народный депутат Сергей Дунаев добивался выделения необходимых средств на Бюджетном комитете ВР. И мы продолжим этот процесс. Потому что если мы не будем этим заниматься, то власть и подавно. Мы будем добиваться наполнения Фонда регионального развития, чтобы из него выделялись деньги. Здесь как нигде нужна эта поддержка", - подчеркнул Юрий Бойко.

Для достижения мира нужна только политическая воля. Оппозиционная платформа - За життя уже внесла в парламент весь пакет документов для реализации Минских соглашений. В том числе новый законопроект об особом порядке местного самоуправления (№2491). Мы предлагаем, чтобы закон об особом статусе действовал на постоянной основе. Чтобы этот закон стал основой для принятия всех последующих законопроектов, в том числе изменений в Конституцию и закона об амнистии. Мы поддержим все законодательные инициативы, позволяющие реально продвигаться по пути к миру. Украинцам не нужен очередной сериал с имитацией бурной деятельности. Все ответственные депутаты должны проявить политическую волю и подключиться к обсуждению законопроектов, чтобы ускорить их принятие и проложить дорогу к миру в Украине.

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