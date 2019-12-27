Унижавший журналистов на суде по Шеремету националист раньше нападал с ножом на людей

Сотрудники полиции установили подозреваемого в нападении на журналистов издани "Шарий.нет", которое произошло 24 декабря возле Апелляционного суда Киева. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, информирует портал strana.ua.

"Проведя первоочередные следственные действия, полицейские установили одного из нападавших. Им оказался 29-летний житель Киевской области. Известно, что ранее молодой человек уже имел проблемы с законом: в 2016 году напал с ножом на киевлянина", - говорится в сообщении.

Сейчас мужчине готовят проект подозрения, сообщает полиция.

Репортеры отметили, что речь, скорее всего идет об ОУНовце Виталии Регоре, который в 2016 году нанес ножевые ранения гражданину Ирана. А во время марша "Бессмертного полка" в Киеве на 9 мая пытался сорвать георгиевскую ленту с девочки.

В полиции рассказали, что 24 декабря в полицию обратились три человека с сообщениями о совершении в отношении них противоправных действий. В тот же день в полиции Киева начали расследование по ч.2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) УК.