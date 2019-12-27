Украина и Польша рекомендуют расширить санкционный список, – эксперт

Международный проект "Санкции-2020" обнародовал отчет по текущему состоянию санкций против РФ "Санкции против России: современное состояние, успехи и пробелы в международной санкционной политике против Российской Федерации". В частности, по словам руководителя проекта Анны Талимончук, спустя пять лет после начала боевых действий в Донбассе создается впечатление, что Кремль стремится поддерживать бурлящий там конфликт. Боевые действия в Донбассе уже унесли жизни более 13 тыс. человек, и их число растет с каждой неделей. Тогда как Россия, несмотря на санкции, продолжает свою агрессивную политику в отношении Украины.

"Сегодня важно сконцентрироваться на вопросе ужесточения санкций. Поэтому мы и выступили за пересмотр и обновление санкционного списка. Проект Sanctions2020 – это глобальная международная шеринговая модель в мировой политике, когда люди делятся друг с другом имеющейся информацией и именами причастных к аннексии Крыма или к войне на Донбассе, в Сирии и т.д., формируя рабочий и действенный санкционный список персон и компаний, со всеми бизнес-партнерами, детьми чиновников и лицами, финансирующими "гуманитарную военную помощь". Собственно этот список станет базой для наших европейских и американских партнеров. Когда каждый внесет свой вклад в формирование перечня – процесс влияния санкций на экономику России будет необратим", – заявила Анна Талимончук в ходе выступления на конференции, организованной польским Instytut Wolności и украинским Международным Центром Перспективных Исследований.

В частности, на встрече с представителями польского МИДа и ЕС обсуждалось расширение списка за счет Сергея Ролдулгина, Руслана Ростовцева, Ивана Саввиди, Года Нисанова, Зараха Илиева, Валерия Герасимова, Сергея Собянина, Игоря Чайки, Юрия Чайки, Сергея Шойгу и Сергея Иванова младшего.

Приоритет был отдан шести лицам:

1. Руслан Ростовцев

Торговля российского бизнесмена Руслана Ростовцева по экспорту донбасского угля под защитой Кремля позволила ему обогатиться и направить деньги обратно в контролируемую сепаратистами ДНР и ЛНР.

2. Сергей Ролдугин

Западные эксперты называют его хранителем состояния Путина. Сергей Ролдугин – профессиональный виолончелист, стоящий у руля обширной сети оффшорных компаний, стоимостью 2 миллиарда долларов. СМИ сообщают, что "часть средств из его офшоров пошли не только на финансирование дворцов… но и были реинвестированы в стратегические компании, важные для российского государства", многие из которых были вовлечены в гибридную войну России с Украиной.

3. Сергей Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу описан как "основное звено Путина" в конфликте России с Украиной. СМИ сообщают, что именно Шойгу предложил широкую поддержку операции по "возвращению" Крыма России, решительно отрицая присутствие российских военнослужащих на юго-восточной Украины.

4. Иван Саввиди

Западные аналитические центры называют его "человеком Путина на Балканах". Ивана Саввиди обвиняют в спонсировании прокремлевской гибридной войны на Балканах и, в частности, в Македонии. Модель действий, используемая в настоящее время Российским правительством и Саввиди в сердце Европы – это то же самое, что использовалось для продвижения интересов Кремля в восточной Украине и Крыму. Такие механизмы должны быть остановлены.

5-6. Год Нисанов и Зарах Илиев

Год Нисанов и Зарах Илиев являются "номинальными партнерами" санкционированных братьев Ротенбергов, отмывающих их средства. Братья Ротенберги выиграли, пожалуй, больше, чем любые другие российские бизнесмены от украинского конфликта. Украинские СМИ также сообщили, что Нисанов и Илиев финансировали поставки российским войскам на Донбассе.

Талимончук подчеркнула необходимость того, чтобы ЕС изменил свою санкционную политику, чтобы привести ее в соответствие с подходом Соединенных Штатов – нацелиться на всех людей, близких к Кремлю, которые помогают и способствуют коррупционной и недемократической политической системе России.

Напомним, что Президент США Дональд Трамп еще на один год (до 6 марта 2020 года) продлил санкции против России, введенные в 2014 году. В настоящий момент существуют жесткие ограничения для людей и компаний, фигурирующих в санкционных списках. Однако российские финансовые рынки демонстрируют крайне хладнокровную реакцию на эти угрозы. Постепенно у российских активов вырабатывается определенный иммунитет к санкционным планам американских политиков. Цель проекта Sanctions2020 – не только ограничение бизнеса и свободы передвижения российских политиков и олигархов, чтобы усилить давление международного сообщества на Кремль с целью остановить агрессию России по отношению к другим странам, но и обновить список лицами, которые выступают бизнес-партнерами, и компаниями, учредителями которых выступают дети российских чиновников, и избежавшие санкций.