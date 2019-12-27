Лекарства, спиртное и сигареты: на что украинцы тратят свои доходы

Украинцы в этом году стали покупать в магазинах меньше мяса, овощей и водки, но больше колбас, консервации и яиц. Таковы данные специалистов Госслужбы статистики, оценивших структуру розничного товарооборота страны за 9 месяцев. Из не продуктовых товаров больше всего народ тратил деньги на лекарства и топливо.

Как пишет "Сегодня", статистика подсчитала, что за 9 месяцев 2019 года оборот розничной торговли составил почти 570 млрд грн. Прирост по сравнению с тремя кварталами 2018 года – 11,2%, или 63,8 млрд грн. При этом 42,8% заработанных населением денег были истрачены на продукты, а 57,2% – на промышленные товары. К слову, ранее мы писали, когда прекратится "дикий" рост цен.

Интересно, что 80% купленных населением продуктов были отечественного производства и только 20% – импортированные. Больше всего это касается куриных яиц – 99% их снесены украинскими курами-несушками. Также мы истратили 97,5% денег на украинское мясо и только 2,5% – на импортное. То же касается 96% – сахара, по 93,6% – колбас и поваренной соли, 95% – молока, 93% – хлеба.

А вот каждый второй купленный фрукт или овощ вырос за рубежом: наших яблок-груш и ягод куплено всего 48,6%. И каждая вторая бутылка вина тоже – нашего 52%. Не очень доверяют родители отечественным производителям детского питания – каждая третья бутылочка его выпущена за рубежом. Как, кстати, и каждая третья бутылка водки или коньяка! Зато пиво пьем в основном свое – 91% денег тратим на него и в 10 раз меньше – на импортное. Не в Украине поймана каждая четвертая рыба и ракообразное, не у нас изготовлена каждая четвертая конфета или печенье.

С промтоварами картина противоположная. Всего 8,5% бытовых электротоваров у нас украинские. Это могут быть обогреватели, тепловентиляторы, газовые плиты. А вот холодильники, стиральные машины, пылесосы и т. д., увы, в основном импортные. Лишь 20% средств населения ушло на покупку велосипедов, изготовленных в Украине, 32,5% денег истрачено на отечественные товары бытовой химии, 39,4% – на покупку сантехнических устройств и запорной арматуры.

Лучше ситуация с топливом – на украинские нефтепродукты потрачено 55-59% денег, на импортные – соответственно 41-45%. Поровну разделились затраты на украинские и импортные лекарства, но учитывая, что наши лекарства дешевле, в штуках их куплено явно больше, чем заграничных. Вдвое больше средств ушло на покупку импортных стройматериалов, чем на покупку отечественных. Но при этом наши стройматериалы в среднем вдвое дешевле, то есть в штуках и килограммах имеем приблизительный паритет. А вот уголь, дрова и газ в баллонах у нас украинские на 95%!

Если взглянуть на диаграмму распределения затрат, то самая большая статья расходов – это "вредные привычки", она вынула из "продуктового отделения" кошелька среднего украинца почти каждую четвертую гривню. Это столько же, сколько было истрачено населением на молочные и мясные продукты вместе взятые!

То есть, прекратив "употреблять" и курить, можно купить вдвое больше мяса и молока при тех же доходах. Столько же денег уходит на покупку хлеба (включая сдобу) и бакалейных товаров: это различные крупы, сахар, макароны. Оставшаяся четверть расходов идет на покупку сладких напитков – почти 10%, и очень мало на рыбу – 4,4%, яйца и другие товары – менее 2%. Впрочем, низкие расходы на яйца объясняются их нынешней дешевизной – одно 60-граммовое яйцо стоит примерно 2 гривни, что эквивалентно, допустим, 30 граммам недорогой морской рыбы.

Если сравнить, как изменились затраты на отдельные виды продуктов по сравнению с прошлым годом, то увидим, что люди стали экономить на мясе – на него истрачено меньше на 8%, чем год назад. А само мясо при этом подорожало также на 7-8%. Намного меньше куплено и подорожавших в среднем вдвое свежих овощей – затраты на них упали на 15%.

Совсем другая картина с промышленными товарами:

Намного увеличились расходы на личный транспорт и топливо: больше на 24%, чем год назад, потрачено денег на автомобили, и, соответственно, на нефтепродукты. Меньше всего выросли затраты на бензин – всего на 7%, а больше всего на сжиженный автогаз – на 31%. На "дизель" израсходовано на 12% больше, чем год назад. Если учесть, что все виды топлива подешевели за год на 3-5%, это означает, что в литрах его куплено больше, то есть автомобиль из роскоши постепенно снова становится средством передвижения. О чем, кстати, свидетельствует и удлинение пробок и тянучек в крупных городах.

Отметим еще ряд тенденций. Так, украинцы стали больше тратить денег на лекарства (+14%), при этом сами медпрепараты подорожали всего на 5%, то есть и в штуках их куплено больше. Но и на спорттовары, садово-огородный инвентарь и удобрения расходы тоже значительно выросли: соответственно на 23%, 15% и 34%. Это намного выше, чем повышение цен на эти позиции.

А вот расходы на стройматериалы упали на 10%, прежде всего это касается кирпичей, цемента и отделочных смесей. Расходы на лесоматериалы сохранились на прежнем уровне. Все это подорожало за год примерно на уровень инфляции, поэтому выходит, что строить и делать ремонты население стало меньше.

Экономисты отметили несколько новых трендов в потреблении как продуктов, так и промтоваров.

Так член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин разъяснил нам, что расходы на спиртное и табак увеличились прежде всего потому, что государство значительно повысило акцизы на эти товары, а не оттого, что украинцы стали намного больше пить и курить.

"Высокое потребление отечественных продуктов объясняется просто: потребляем то, что в основном производим, это теперь еда, – говорит Пендзин. – А вот промышленные товары с высокой добавленной стоимостью в основном завозим, что негативно сказывается на экономике. Как, например, автомобили на еврономерах. Именно их покупкой и растаможкой объясняется значительный рост расходов на транспорт и топливо. Еще один интересный тренд – рост на 40% расходов на приобретение компьютеров и комплектующих к ним. То есть все больше украинцев работают на IT-аутсорсинге и покупают для этого оргтехнику. Хорошо, что они зарабатывают, как в Европе, это стимулирует дальнейший рост розничной торговли, но плохо, что эти люди не платят налоги в Украине. Из снижения расходов на стройматериалы виден еще один тренд – люди за год меньше купили жилья, прежде всего нового, в котором нужно сделать ремонт".

Президент Украналитцентра Александр Охрименко подметил еще две тенденции:

"Растут расходы на спортинвентарь – значит, стало больше тех, кто может себе позволить заниматься спортом, – утверждает Охрименко. – Но качественные спорттовары – велосипеды, спортивные снаряды – стоят дорого и доступны не всем. Поэтому значительно больше оказались темпы роста расходов на садовый инвентарь: покупают лопаты, грабли, семена, удобрения и начинают возделывать под огороды землю на дачах, которая была заброшена или была газоном. Прежде всего это пенсионеры и люди предпенсионного возраста, не имеющие стабильной работы, они стараются выжить за счет выращенного урожая. То есть продолжается расслоение населения по уровню доходов".

Оба эксперта, тем не менее, прогнозируют, что доля расходов населения на питание будет постепенно уменьшаться, а на покупку промтоваров – увеличиваться. Причин тому две: рост средних зарплат и то, что цены на большинство продуктов в Украине сравнялись с европейскими и даже их превысили. Например, молоко, сыры в Польше уже дешевле, чем у нас, на 8-10%. Поэтому расти дальше нашим ценам некуда, иначе в Украину пойдет более дешевый импорт. А вот зарплаты украинцев продолжат постепенный рост до уровня европейских. Очевидно, что речь идет о средних заработках, а не о том, что все поголовно станут богаче. Наоборот, разрыв в доходах станет еще больше.

Напомним, украинцам обещают с декабря уменьшить стоимость отопления.