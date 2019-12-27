У Києві на Північному мосту відірвався деформаційний шов і пробив діру в Ford

ДТП сталося близько 20:30 26 грудня. Про це з місця події повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, яку розповіли поліцейські, а також водій Ford, машина рухалася в середній смузі з допустимою швидкістю. У якийсь момент в передню частину авто врізалася пластина деформаційного шва, після чого пробила ще й задню праву покришку.

Постраждалий Ford. Фото: Інформатор

В результаті цього автомобіль втратив керування, його розвернуло і викинуло у відбійник в декількох десятках метрів від деформаційного шва. За словами водія, в цей момент у нього тільки дивом не врізався автобус. Та й взагалі відсутність постраждалих у цій аварії — дивно.

В даний момент на місці як і раніше працюють патрульні поліцейські, які займаються оформленням ДТП. Також на мосту працюють комунальники, які намагаються усунути наслідки відриву деформаційного шва. Однак поки що рух на Північному мосту у бік правого берега утруднено.