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  • У Києві на Північному мосту відірвався деформаційний шов і пробив діру в Ford
27 грудня 2019, пʼятниця, 08:29 7
Події 2019-12-27T08:45:01+02:00
Українські Новини
У Києві на Північному мосту відірвався деформаційний шов і пробив діру в Ford

У Києві на Північному мосту відірвався деформаційний шов і пробив діру в Ford

Таня Войтюк
Північний міст, Аварія, ДТП, Ford
Сталевий брус, влетів в лобову частину Ford Transit. Фото: Инфіорматор
Сталевий брус, влетів в лобову частину Ford Transit. Фото: Инфіорматор

В ніч на 27 грудня в Києві на Північному мосту відбулося ДТП за участю Ford Transit. Автомобіль рухався у бік проспекту Степана Бандери, проте машину розвернуло. На щастя, обійшлося без жертв.

ДТП сталося близько 20:30 26 грудня. Про це з місця події повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, яку розповіли поліцейські, а також водій Ford, машина рухалася в середній смузі з допустимою швидкістю. У якийсь момент в передню частину авто врізалася пластина деформаційного шва, після чого пробила ще й задню праву покришку.

Потерпілий Ford. Фото: ІнформаторПостраждалий Ford. Фото: Інформатор

В результаті цього автомобіль втратив керування, його розвернуло і викинуло у відбійник в декількох десятках метрів від деформаційного шва. За словами водія, в цей момент у нього тільки дивом не врізався автобус. Та й взагалі відсутність постраждалих у цій аварії — дивно.

В даний момент на місці як і раніше працюють патрульні поліцейські, які займаються оформленням ДТП. Також на мосту працюють комунальники, які намагаються усунути наслідки відриву деформаційного шва. Однак поки що рух на Північному мосту у бік правого берега утруднено.

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