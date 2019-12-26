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26 декабря 2019, четверг, 21:42 23
СМИ 2019-12-26T21:45:19+02:00
Українські Новини
Режиссера "Слуги народа" хотят сделать руководителем русскоязычного телеканала

Режиссера "Слуги народа" хотят сделать руководителем русскоязычного телеканала

Валерия Драгомирова
Слуга народа, Владимир Зеленский, Алексей Кирющенко, русскоязычный телеканал
Телевизор. Фото: pixabay
Телевизор. Фото: pixabay

Режиссера и сценариста сериала "Слуга народа" Алексея Кирющенко хотят назначить руководителем русскоязычного канала, который будет подконтрольный команде Президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Тelegram-канал "Политика Страны".

Сейчас обсуждается вариант, что это будет не просто канал для вещания на Крым, Донбасс и Россию, а полноценный украинский телеканал, который будет вещать на всю страну. При этом, русскоязычный. Чтоб провести эту идею в жизнь даже хотят (о чудо!) поменять законодательство, снизив (или вообще отменив) языковые квоты. Об этом "Стране" сообщили источники в Офисе президента.

По задумке, это будет полностью подконтрольный Зе-команде канал, через который она будет продвигать свои "месседжи".

Но для реализации этой идеи есть некоторые препятствия. Одно из главных, на данном этапе, связано с кадровым вопросом.

У Зеленского хотят назначить руководителем этого канала Алексея Кирющенко (режиссера и сценариста сериала "Слуга народа"), который недавно провалился на конкурсе на должность главы Госкино.

Но категорически против него выступил Александр Ткаченко.


Как сообщали Українські Новини, Министерство иностранных дел и Министерство культуры работают над созданием русскоязычного телеканала для жителей оккупированных территорий. 

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