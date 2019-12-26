Померла артистка СРСР Галина Волчек, - ЗМІ

Народна артистка СРСР Галина Волчек померла в московській лікарні у віці 86 років. Про це пишуть у Telegram "РИА Новости" з посиланням на джерела в театрі "Современник".

Актриса і художній керівник театру "Современник" перебувала в реанімації. Російські ЗМІ повідомляли, що у неї розвинулася атрофія мозку, ускладнена енцефалопатією.

Telegram-канал Mash з посиланням на власне джерело в лікарні повідомив, що це відбулося на тлі гострої серцево-судинної недостатності. Також у актриси почалися набряки нижніх кінцівок через проблеми з нирками. Волчек була підключена до апарату ШВЛ, її колеги на питання журналістів відповідати відмовлялися.

"Галина Волчек померла від набряку головного мозку та набряку легень. Це попередня версія лікарів. Ще вранці у неї почали відмовляти органи", - повідомив Telegram-канал Mash.

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