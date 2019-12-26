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26 декабря 2019, четверг, 18:19 409
Политика 2019-12-26T19:15:02+02:00
Українські Новини
Синегубов стремится вывести Полтавщину в лидеры по рейтингу KPI

Синегубов стремится вывести Полтавщину в лидеры по рейтингу KPI

Анна Рудык

Председатель Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов провел совещание с руководителями департаментов и управлений ОГА по внедрению системы оценки эффективности деятельности на основе показателей KPI.

"Мы переходим на новую систему оценивания нашей деятельности. Это инициатива Президента и Правительства. В Украине уже внедрена система KPI-оценки глав областных государственных администраций. Мы делаем следующий шаг - вводим систему оценки эффективности деятельности профильных управлений и департаментов ОГА", - пояснил Олег Синегубов.

Он отметил, что цель введения в действие такой системы - оценить эффективность работы управления или департамента, увидеть, какие есть недостатки и устранить их.

По словам главы области, деятельность структурных подразделений ОГА будет оцениваться не только на основе KPI, но и с учетом экспертных заключений, социологических мониторингов и отзывов со стороны гражданского общества. "Основная задача - выйти в лидеры по Украине в системе оценки эффективности работы, как по базовым направлениям, так и по деятельности облгосадминистрации в целом", - отметил глава ОГА.
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Скриншот: youtube/Australia
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