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26 грудня 2019, четвер, 18:19 228
Політика 2019-12-26T18:30:01+02:00
Українські Новини
Синєгубов прагне вивести Полтавщину в лідери за рейтингом KPI

Синєгубов прагне вивести Полтавщину в лідери за рейтингом KPI

Анна Рудык

Голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов провів нараду з керівниками департаментів та управлінь ОДА щодо впровадження системи оцінки ефективності діяльності на основі показників KPI. 

"Ми переходимо на нову систему оцінювання нашої діяльності. Це ініціатива Президента та Уряду. В Україні вже запроваджена система KPI-оцінки голів обласних державних адміністрацій. Ми робимо наступний крок – запроваджуємо систему оцінки ефективності діяльності профільних управлінь та департаментів ОДА", – пояснив Олег Синєгубов.

Він зазначив, що мета введення в дію такої системи – оцінити ефективність роботи управління чи департаменту, побачити, які є недоліки та їх усунути. 

За словами очільника області, діяльність структурних підрозділів ОДА буде оцінюватися не лише на основі KPI, але й з урахуванням експертних висновків, соціологічних моніторингів та відгуків з боку громадянського суспільства. "Основне завдання – вийти в лідери по Україні в системі оцінки ефективності роботи, як за базовими напрямками, так і по діяльності облдержадміністрації в цілому" - наголосив очільник ОДА. 
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