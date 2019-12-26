Синєгубов прагне вивести Полтавщину в лідери за рейтингом KPI

Голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов провів нараду з керівниками департаментів та управлінь ОДА щодо впровадження системи оцінки ефективності діяльності на основі показників KPI.

"Ми переходимо на нову систему оцінювання нашої діяльності. Це ініціатива Президента та Уряду. В Україні вже запроваджена система KPI-оцінки голів обласних державних адміністрацій. Ми робимо наступний крок – запроваджуємо систему оцінки ефективності діяльності профільних управлінь та департаментів ОДА", – пояснив Олег Синєгубов.

Він зазначив, що мета введення в дію такої системи – оцінити ефективність роботи управління чи департаменту, побачити, які є недоліки та їх усунути.

За словами очільника області, діяльність структурних підрозділів ОДА буде оцінюватися не лише на основі KPI, але й з урахуванням експертних висновків, соціологічних моніторингів та відгуків з боку громадянського суспільства. "Основне завдання – вийти в лідери по Україні в системі оцінки ефективності роботи, як за базовими напрямками, так і по діяльності облдержадміністрації в цілому" - наголосив очільник ОДА.