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26 декабря 2019, четверг, 09:01 534 Документ
Транспорт 2019-12-26T09:34:59+02:00
Українські Новини
Государство должно дорожникам более 2,7 млрд грн, - Национальная ассоциация дорожников Украины

Государство должно дорожникам более 2,7 млрд грн, - Национальная ассоциация дорожников Украины

Тимофей Борзенко
Строительство автодорог, Автодороги, Дорога, Бюджет, Задолженность

Дорожная отрасль страны на грани коллапса. Государственный дорожный фонд остановил расчеты с подрядчиками за ремонт и строительство автодорог. Долг превысил 2,7 млрд грн, из которых более 1,1 млрд грн - задолженность по зарплатам. Об этом говорится в обращении Национальной ассоциации дорожников Украины (НАДУ) к Президенту и премьер-министру.

Дорожники отмечают, что 17 декабря премьер-министр поручил Минфину и Госказначейству прекратить осуществление платежей и регистрацию обязательств общего фонда государственного бюджета. Этот шаг вызван необходимостью не превышать предельный объем дефицита госбюджета. Но чиновники остановили выплаты из специального фонда, в том числе по защищенным статьям Государственного дорожного фонда, поступления в который перевыполняют плановые показатели и имеют конкретное и неизменное назначение.

Уже месяц, отмечают в НАДУ, в Минфине остаются без рассмотрения документы, которые делают невозможным регистрацию обязательств и уплату средств за своевременно и качественно выполненную работу дорожными организациями.

"Общая сумма задолженности государства перед дорожниками 2733970750 грн, в т. ч. - прямая зарплата у подрядчиков 820191230 грн, а зарплата у субподрядчиков - 328076490 грн. Практически нас вернули в 2013-2015 годы, когда это было как правило. По состоянию на 24.12.2019 г. не осуществлена оплата подрядным организациям за выполненные работы на важнейших дорогах страны, в том числе: Н-08 Запорожье-Мариуполь, Н-31 Днипро-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка, Н-11 Днипро-Кривой Рог-Николаев, Н-09 Мукачево-Мукачево-Рахов-Богородчаны-Ивано-Франковск-Рогатин-Бибрка-Львов, Р-51 Мерефа-Лозовая Павлоград, Р-33 Винница-Турбов-Гайсин-Балта-Большая Михайловка, Т-14-25 Николаев-Городок-Жовква-Каменка-Бугская-Бибрка и многие другие дороги почти во всех регионах Украины", - отмечается в обращении .

В НАДУ утверждают, что подрядчики, которым задолжало государство, не имеют средств для выплаты зарплаты. Под угрозой зимнее содержание дорог.

"Ситуация, которая сложилась с фактической остановкой бюджетных платежей, делает невозможным осуществить дорожными компаниями выплату заработной платы тысячам работников, оплату всех налогов и сборов, проведение взаиморасчетов с поставщиками материалов и услуг, а также ставит под угрозу осуществление работ по зимнему содержанию автомобильных дорог и подготовку к новому строительному сезону", - утверждают в дорожной ассоциации.

НАДУ призывает Президента и премьер-министра дать поручение Министерству финансов и Государственной казначейской службе восстановить расчеты с дорожниками.

"Для недопущения социального взрыва среди рабочих дорожной отрасли, фактического срыва программы строительства автомобильных дорог в следующем году и угрозы зимнего коллапса на автомобильных дорогах, просим Вас оказать содействие в проведении полной оплаты подрядным организациям за выполненные работы и дать соответствующие поручения Министерству финансов и Государственной казначейской службе", - резюмируется в обращении.

Напомним, 17 декабря по результатам совещания правительство поручило Минфину не выплачивать так называемые незащищенные расходы (расходы развития, на ремонт и строительство).

"Обеспечить временное, до конца года, прекращение проведения Казначейством платежей и регистрации бюджетных обязательств по расходам и предоставление кредитов общего фонда госбюджета (кроме защищенных расходов бюджета)", - сказано в документе.

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