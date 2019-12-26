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26 декабря 2019, четверг, 16:42 125
СМИ 2019-12-26T17:29:21+02:00
Українські Новини
После допроса Зверобой у здания ГБР атаковали еще одного журналиста

После допроса Зверобой у здания ГБР атаковали еще одного журналиста

Павел Твердохлиб
Сергей Шевчук, Правовой контроль, ГБР, Маруся Зверобой, Нападение на журналиста
Маруся Зверобой. Фото: Facebook/Bogdan Aminov
Маруся Зверобой. Фото: Facebook/Bogdan Aminov

В четверг, 26 декабря, у здания Государственного бюро расследований (ГБР) после допроса волонтера Маруси Зверобой (настоящее имя - Елена Анатольевна Самбул) ее сторонники совершили нападение на журналиста издания "Правовой контроль" Сергея Шевчука.

Об этом сообщило интернет-издание "Страна.ua".

По данным Telegram-канала Klymenko Time, журналист Шевчук задал Марусе Зверобой вопрос - как она прокомментирует то, что журналистам во время суда по делу Шеремета угрожали и облили мочой. 

"Радуйтесь, что облили мочой, а не кислотой", - заявила она.

После этого агрессивно настроенные "активисты" начали озвучивать угрозы и оказывать физическое давление на Шевчука.

"Инцидент произошел под зданием Госбюро расследований, где сегодня проходил допрос Маруси Звиробий. То есть публика там была плюс-минус та же, что и на суде по подозреваемой в убийстве Шеремета Юлии Кузьменко. Нападение на Шевчука сегодня было связано с тем, что журналист задал неудобный вопрос Марусе Звиробий после того, как она вышла из здания ГБР. Касался он фактов", - говорится в сообщении Klymenko Time.

Появилось видео инцидента. На нем видно, что инцидент произошел между Шевчуком и активистом из Всесвитньо-Броварского ТВ, которое имеет отношение к Дмитрию Корчинскому. Представители этой же организации ранее угрожали и журналисту "Страны" Юлии Корзун.

Напомним, 24 декабря возле здания Апелляционного суда г. Киева, где проходило слушание по делу об убийстве Павла Шеремета, националисты напали на нескольких журналистов. В частности, был избит корреспондент издания "Шарий.net". Также поступали угрозы в адрес журналистки "Страны" Юлия Корзун, а сотрудница телеканала ZIK Алла Жизневская получила удар по рукам, когда снимала происходящее на камеру телефона.  

Ранее депутат Верховной Рады Украины Максим Бужанский призвал генерального прокурора Руслана Рябошапку немедленно подписать подозрения радикалам, напавшим на журналистов на суде по делу Шеремета.

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