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26 декабря 2019, четверг, 15:30 433
Политика 2019-12-26T15:33:21+02:00
Українські Новини
Зеленский увольняет чиновников "за отсутствие результатов"

Зеленский увольняет чиновников "за отсутствие результатов"

Ярина Вацяк

Увольнение губернатора Закарпатья Игоря Бондаренко произошло через несколько дней после выборов объединенных территориальных общин на Закарпатье. Президент Зеленский издал Указ об увольнении с формулированием "из-за отсутствия результатов".

Днем ранее Георгий Тука на своей Facebook-странице одним из первых подверг критике главу Закарпатья, где в минувшие выходные на местных выборах из 9-ти объединенных территориальных общин ЗЕ-команда выиграла только в 2-х. И хотя в официальном телеграмм-канале "Слуга народа" сообщили, что среди партий "слуги" получили по Украине 56%, а среди самовыдвиженцев 33%. Этот результат существенно отличается от показателей на выборах в Верховную Раду. За пять месяцев теперь уже бывший глава Закарпатской области возглавил антирекорд по социально-экономическому развитию региона, согласно рейтингу влиятельного издания "Деловая столица". В этом рейтинге Игорь Бондаренко по результатам работы оказался на последнем месте.

Влиятельный блоггер Денис Казанский также недавно на своем сайте писал о том, что Игорь Бондаренко вместе с прокурором Закарпатья в интересах рейдеров давили на иностранного инвестора Мужиевского полиметаллического месторождения.

Социально-экономические проблемы, неутешительные показатели по инвестициям в привлекательном регионе отразились на настроениях избирателей и стали общей ответственностью всей вертикали власти, в том числе и губернаторов, отметили журналисты "Деловой столицы", указав, что у Игоря Бондаренко "системный кризис". На днях этот кризис был оформлен президентом Зеленским в Указ об увольнении.
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