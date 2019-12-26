Зеленский увольняет чиновников "за отсутствие результатов"

Увольнение губернатора Закарпатья Игоря Бондаренко произошло через несколько дней после выборов объединенных территориальных общин на Закарпатье. Президент Зеленский издал Указ об увольнении с формулированием "из-за отсутствия результатов".

Днем ранее Георгий Тука на своей Facebook-странице одним из первых подверг критике главу Закарпатья, где в минувшие выходные на местных выборах из 9-ти объединенных территориальных общин ЗЕ-команда выиграла только в 2-х. И хотя в официальном телеграмм-канале "Слуга народа" сообщили, что среди партий "слуги" получили по Украине 56%, а среди самовыдвиженцев 33%. Этот результат существенно отличается от показателей на выборах в Верховную Раду. За пять месяцев теперь уже бывший глава Закарпатской области возглавил антирекорд по социально-экономическому развитию региона, согласно рейтингу влиятельного издания "Деловая столица". В этом рейтинге Игорь Бондаренко по результатам работы оказался на последнем месте.

Влиятельный блоггер Денис Казанский также недавно на своем сайте писал о том, что Игорь Бондаренко вместе с прокурором Закарпатья в интересах рейдеров давили на иностранного инвестора Мужиевского полиметаллического месторождения.

Социально-экономические проблемы, неутешительные показатели по инвестициям в привлекательном регионе отразились на настроениях избирателей и стали общей ответственностью всей вертикали власти, в том числе и губернаторов, отметили журналисты "Деловой столицы", указав, что у Игоря Бондаренко "системный кризис". На днях этот кризис был оформлен президентом Зеленским в Указ об увольнении.