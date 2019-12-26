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  • Зеленський звільняє високопосадовців "за відсутність результатів"
26 грудня 2019, четвер, 15:30 285
Політика 2019-12-26T17:15:03+02:00
Українські Новини
Зеленський звільняє високопосадовців "за відсутність результатів"

Зеленський звільняє високопосадовців "за відсутність результатів"

Ярина Вацяк

Звільнення губернатора Закарпаття Ігоря Бондаренка відбулося за кілька днів після виборів об’єднаних територіальних громад на Закарпатті. Президент Зеленський видав Указ про звільнення з формулюванням "через відсутність результатів".

Днем раніше Георгій Тука на своїй Facebook-сторінці одним з перших піддав критиці очільника Закарпаття, де минулих вихідних на місцевих виборах з 9-ти об’єднаних територіальних громад ЗЕ-команда виграла лише у 2-х. І хоч у офіційному телеграм-каналі "Слуга Народу" повідомили, що серед партій "слуги" отримали по Україні 56%, а серед самовисуванців 33%. Цей результат суттєво відрізняється від показників на виборах до Верховної Ради. За п’ять місяців тепер уже колишній очільник Закарпатської очолив антирекорд щодо соціально-економічного розвитку регіону, відповідно до рейтингу впливового видання "Ділова столиця". У цьому рейтингу Ігор Бондаренко за результатами роботи опинився на останньому місці.

Впливовий блогер Денис Казанський також нещодавно на своєму сайті писав про те, що Ігор Бондаренко разом з прокурором Закарпаття в інтересах рейдерів тиснули на іноземного інвестора Мужієвського поліметалічного родовища.

Соціально-економічні проблеми, невтішні показники щодо інвестицій у привабливому регіоні позначилися на настроях виборців і стали спільною відповідальністю усієї вертикалі влади, зокрема і губернаторів, зазначили журналісти "Ділової столиці", вказавши, що у Ігоря Бондаренка "системна криза". Днями ця криза була оформлена президентом Зеленським в Указ про звільнення. 
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