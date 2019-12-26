Зеленський звільняє високопосадовців "за відсутність результатів"

Звільнення губернатора Закарпаття Ігоря Бондаренка відбулося за кілька днів після виборів об’єднаних територіальних громад на Закарпатті. Президент Зеленський видав Указ про звільнення з формулюванням "через відсутність результатів".

Днем раніше Георгій Тука на своїй Facebook-сторінці одним з перших піддав критиці очільника Закарпаття, де минулих вихідних на місцевих виборах з 9-ти об’єднаних територіальних громад ЗЕ-команда виграла лише у 2-х. І хоч у офіційному телеграм-каналі "Слуга Народу" повідомили, що серед партій "слуги" отримали по Україні 56%, а серед самовисуванців 33%. Цей результат суттєво відрізняється від показників на виборах до Верховної Ради. За п’ять місяців тепер уже колишній очільник Закарпатської очолив антирекорд щодо соціально-економічного розвитку регіону, відповідно до рейтингу впливового видання "Ділова столиця". У цьому рейтингу Ігор Бондаренко за результатами роботи опинився на останньому місці.

Впливовий блогер Денис Казанський також нещодавно на своєму сайті писав про те, що Ігор Бондаренко разом з прокурором Закарпаття в інтересах рейдерів тиснули на іноземного інвестора Мужієвського поліметалічного родовища.

Соціально-економічні проблеми, невтішні показники щодо інвестицій у привабливому регіоні позначилися на настроях виборців і стали спільною відповідальністю усієї вертикалі влади, зокрема і губернаторів, зазначили журналісти "Ділової столиці", вказавши, що у Ігоря Бондаренка "системна криза". Днями ця криза була оформлена президентом Зеленським в Указ про звільнення.