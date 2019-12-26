27.12.19 12:00 Пресс-конференция: "Игорный бизнес в Украине: удастся ли президенту защитить легализацию?"

27 декабря 2019 года в 12:00 в пресс-центре информационного агентства "Українські Новини" состоится пресс-конференция: "Игорный бизнес в Украине: удастся ли президенту защитить легализацию?" Во время пресс-конференции будут обсуждаться следующие темы: Решение Кабмина: кто имеет право продолжить работу. Бюджет 2020 и легализация игорного бизнеса. Проблемные вопросы легализации. Спикеры: Антон Кучухидзе - политолог-международник Сергей Назаренко - эксперт аналитической группы "Левиафан" Владимир Воля - политический эксперт Виктор Скаршевский - экономический эксперт Юрий Гаврилечко - экономический эксперт Вход на пресс-конференцию только по редакционным удостоверениям. Аккредитация. Место проведения: ул. Эспланадная, 20, 1-й этаж, "Українські Новини". Контакты: (063) 375-8345.