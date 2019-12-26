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  • 27.12.19 12:00 Пресс-конференция: "Игорный бизнес в Украине: удастся ли президенту защитить легализацию?"
26 декабря 2019, четверг, 15:00 18
Пресс-центр 2019-12-26T15:02:04+02:00
Українські Новини
27.12.19 12:00 Пресс-конференция: "Игорный бизнес в Украине: удастся ли президенту защитить легализацию?"

27.12.19 12:00 Пресс-конференция: "Игорный бизнес в Украине: удастся ли президенту защитить легализацию?"

Варвара Горобець

27 декабря 2019 года в 12:00 в пресс-центре информационного агентства "Українські Новини" состоится пресс-конференция: "Игорный бизнес в Украине: удастся ли президенту защитить легализацию?" 

Во время пресс-конференции будут обсуждаться следующие темы:

  1. Решение Кабмина: кто имеет право продолжить работу.
  2. Бюджет 2020 и легализация игорного бизнеса.
  3. Проблемные вопросы легализации.

Спикеры:

  • Антон Кучухидзе - политолог-международник
  • Сергей Назаренко - эксперт аналитической группы "Левиафан"
  • Владимир Воля - политический эксперт
  • Виктор Скаршевский - экономический эксперт
  • Юрий Гаврилечко - экономический эксперт

Вход на пресс-конференцию только по редакционным удостоверениям.

Аккредитация.

Место проведения: ул. Эспланадная, 20, 1-й этаж, "Українські Новини".

Контакты: (063) 375-8345.
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