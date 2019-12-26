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26 декабря 2019, четверг, 12:25 1606
Экономика 2019-12-26T13:00:01+02:00
Українські Новини
Глава ОГА Кучер обеспокоился судьбой промышленных гигантов Харьковщины, - СМИ

Глава ОГА Кучер обеспокоился судьбой промышленных гигантов Харьковщины, - СМИ

Татьяна Зотова
Турбоатом, Виктор Субботин, Мегабанк, Электротяжмаш, Алексей Кучер

По информации источника в областной администрации, руководитель "Турбоатома" Виктор Субботин сейчас пытается за счет кредита решить проблему выплаты заработной платы и дивидендов, ифнормирует портал enovosty.com.

"Не секрет, что оборотные средства "Турбоатома", на протяжении многих лет, вливались в принадлежащий Субботину "Мегабанк". По сути, "Мегабанк" все это время жил за счет "Турбоатома". Однако, на сегодняшний день, завод столкнулся с парадоксом "денег нет, а депозит генерального директора есть", отметил источник.

"Трезво оценивая серьезность ситуации и туманные перспективы, особо предусмотрительные менеджеры банка, что называется, "становятся на лыжи".

Тем более, что первый серьезный звонок прозвучал еще весной нынешнего года, когда НБУ раскрыл детали рисковой деятельности "Мегабанка" в 2017-2018 гг", подчеркнул он.

По его словам, "не лучше обстоят дела и на другом промышленном гиганте - "Электротяжмаше". Работники в отпуске до 13 января, на счетах пусто, новых заказов на I квартал 2020 года нет".

Напомним, 3 декабря председатель Харьковской областной администрации Алексей Кучер подверг критике решение ФГИ о смене менеджмента на ГП "Электротяжмаш". А уже 23 декабря "Цензор" опубликовал обращение губернатора руководству государства по поводу критической ситуации на этом предприятии.

ОАО "Турбоатом" - производитель турбин для ТЭС, АЭС, ТЭЦ, ГЭС и другого энергетического оборудования. С апреля 2007 года его бессменным руководителем является Виктор Субботин.

ГП "Электротяжмаш" -  производитель турбо- и гидрогенераторов, крупных электрических машин постоянного тока. 27 ноября ФГИ назначил исполняющим обязанности генерального директора предприятия депутата от "Оппозиционного блока" Виктора Бусько.

Оба предприятия входят в перечень объектов для первоочередной приватизации.

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