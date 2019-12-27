Создаем новогоднее настроение: как сделать сказочные бумажные домики - вытынанки на окна

На улице - туман, холод и мокрые дороги, новогоднего настроения все нет и нет, а сами новогодние праздники неумолимо приближаются? Почувствовать новогоднее настроение среди блестящих сугробов и снежинок может каждый, а вот создать его среди серой погоды и слякоти - уже задача поинтереснее. И если очень хочется зимней сказки, и что немаловажно - не хочется тратить на ее создание большое количество денег, то на помощь придет обычная бумага и ножницы и окно. А если уже очень хочется - то и искусственный снег.

Украшения для окон не предполагают больших затрат на их создание. Большинство из этих идей можно реализовать буквально за пару часов в ближайшие выходные.

Для того, чтоб вырезать из бумаги сказочный город с домиками и башнями потребуется всего несколько трафаретов. Для того чтобы выбрать красивый рисунок домика, наклейку на окно, необходимо немного постараться. Дело в том, что по возможности все домики должны быть достаточно большого размера с минимальным количеством деталей. Это гарантирует простоту и экономию времени.

Трафарет на окно. Фото: Веселый Слон

Трафареты на окно. Фото: podruzhkii.ru

Также композицию на окне можно украсить искусственным снегом и гирляндой.

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