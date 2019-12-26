Руководитель Украинской ассоциации футбола Павелко бредит манией преследования, - Васильев

По мнению журналиста Сергея Васильева, глава УАФ/ФФУ Андрей Павелко бредит манией преследования и теорией заговоров, а также склонен к безудержному вранью, сообщает портал footclub.com.ua.

"Такое впечатление, что Палата № 7 находится в офисе УАФ/ФФУ в Лабораторном переулке. И что ее главный пациент - Андрей Васильевич Павелко. Он же и начальник заведения, - замечает Васильев на своей страничке в Facebook. - И что в особых отметках истории болезни клиент фигурирует под кличкой - "Геть Суркісів з футболу". А кроме того, товарищ сильно одержим идеей мессианства. Неадекватно воспринимает действительность. Глубоко и перманентно погружен в виртуальную реальность. Бредит манией преследования и теорией заговоров. Склонен к безудержному вранью…

Такая характеристика вполне подошла бы авантюристу, казнокраду и коррупционеру, который, лишившись депутатского мандата, нынче косит под "твоя - моя - не понимает…". Хотя все он прекрасно понимает. Просто - боится неотвратимости наказания. И правильно боится. Поскольку спинным мозгом чувствует степень ответственности перед законом за свои фокусы на посту главы бюджетного комитета ВР прошлого созыва.

Именно эта страница его биографии сейчас является предметом детального изучения членами Временной следственной комиссии (ВСК) парламента совместно с правоохранительными органами. Компетентные эксперты скрупулезно разматывают клубок финансовых злоупотреблений вокруг грандиозного скандала с выделением бюджетных средств структурам, подотчетным Павелко, на изготовление футбольных полей с искусственным покрытием.

А чтобы отвлечь внимание футбольной общественности только от самого факта создания ВСК и, тем более, от содержания ее работы, глава УАФ/ФФУ плодит как тараканов массу помпезных информационных поводов, выполняющих функции дымовой завесы. Но все равно ему в спину дышит страх расплаты. Поэтому фейкоматы Павелко круглосуточно засоряют интернет примитивными, оскорбительными страшилками про Суркисов.", - отметил в своем сообщении Сергей Васильев.