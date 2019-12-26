Клим Братковский: чего боится Вакарчук после выступления на корпоративе в Минске

Блогер, общественный активист и медиа-юрист Клим Братковский прокомментировал набирающий обороты скандал с лидером партии "Голос" Святославом Вакарчуком, выступившем в Минске на корпоративе IT-компании с группой "Океан Эльзы".

В частности, у себя на странице в Facebook, он написал, чего боится новоиспеченный политик.

Чего боится Вакарчук:

1. Был ли уплачен налог на доходы от концерта на корпоративе в Республике Беларусь?

2. Было ли у Вакарчук разрешение на работу? (да, концерт - это работа, должно было быть разрешение)

3. Заплатит ли налог на доходы Вакарчук в Украине с гонорара?

4. Опубликует ли информацию о гонораре в реестре деклараций?