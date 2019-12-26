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  • Кабмин Гончарука первым снизил тарифы, а "крепкие хозяйственники" не сделали этого за 5 лет, - Цыбулько
26 декабря 2019, четверг, 11:25 590
Кабмин 2019-12-26T11:25:14+02:00
Українські Новини
Кабмин Гончарука первым снизил тарифы, а "крепкие хозяйственники" не сделали этого за 5 лет, - Цыбулько

Кабмин Гончарука первым снизил тарифы, а "крепкие хозяйственники" не сделали этого за 5 лет, - Цыбулько

Петр Стуженко
правительство Украины, Алексей Гончарук, Владимир Цыбулько, Отопление, Тарифы

Правительство Гончарука смогло реализовать задачу Президента по уменьшению тарифов на газ для населения за несколько недель и до завершения переговоров о транзите. Это демонстрирует способность нового Кабмина контролировать и прогнозировать тарифную политику. Следующим шагом правительства Гончарука должен стать пересмотр тарифов на отопление для бизнеса. Об этом политический эксперт Владимир Цыбулько написал 25 декабря на своей странице в Facebook.

Он отметил, что снижение стоимости отопления для украинского населения еще до завершения переговоров НАК "Нафтогаз Украины" с "Газпромом" по новому контракту о транзите газа - положительный шаг и он показывает, что действующее правительство контролирует тарифную политику и ситуацию в целом.

"Премьер Гончарук пообещал снижение "платежек" за газ в этом месяце на 300-400 гривен, глобально речь идет об уменьшении цены даже до 30% - еще до завершения переговоров Нафтогаза с Газпромом. Демонстрируется уверенность в прогнозируемой политике области. Смелое заявление, конкретные шаги.На самом деле Кабмин, на фоне монобольшинства в Раде выглядит не хуже. Тем более, что перетекание внимания общества таки происходит в сторону более прогнозируемой политики. Да и Зеленский показательно считается с мнением большинства граждан, формирует более ответственную политику, без ненужного заглядывания в зубы олигархам", - подчеркнул эксперт.

Владимир Цыбулько отметил, что в настоящее время правительство Алексея Гончарука постепенно выходит из режима турбулентности после смены власти в стране. Эксперт добавил, что следующим шагом после снижения стоимости газа для населения должен быть пересмотр цен для предпринимателей. Он считает, что в этой ситуации поддержка бизнеса - неотъемлемая составляющая для повышения уровня жизни населения.

"Вопрос ведь не только в цене газа и тарифов соответственно, которые будут дешевле на 400 грн для населения, но и вопросы в условиях ведения бизнеса для более широких слоев. И тарифная политика не только для граждан, но и для бизнеса должна становиться все более адекватной и прогнозируемой, иначе игры в частичные кадровые изменения ничего не изменят. Проходят первые три месяца Кабмина Гончарука и на первые 100 дней стоит ожидать выхода из турбулентности, из периода рукотворных кризисов. Сниженные тарифы под елку сохранят средства домохозяйств, что приятно", - написал эксперт.

Владимир Цыбулько также отметил скорость с которой было принято решение об уменьшении тарифов для населения. По его словам, для Украины - это нонсенс.

"Важно, что с момента, когда Президент поставил премьеру задачу найти способ снизить тарифы прошло всего несколько недель. Здесь же сам собой возникает вопрос: что мешало предыдущим правительствам, "крепким хозяйственникам" сделать что-то подобное для людей за многие годы, в то время, когда команда Гончарука нашла решение всего за две недели. Пожалуй, ответ тот же, что и на вопрос о снятии депутатской неприкосновенности, или закон об импичменте", - заявил он.

Напомним, что 24 декабря Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о новом постановлении Кабинета министров, что позволяет снизить стоимость отопления для украинского населения до 30%. Глава Правительства отметил, что удешевление газа произойдет в течение месяца, и в платежках за декабрь люди его увидят. Он также обратился к представителям местной власти с просьбой наладить эффективную работу для реализации вышеуказанного постановления на местах, чтобы уменьшение тарифов на газ произошло синхронно во всех регионах Украины.

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