Василий Хмельницкий опроверг сведения о наличии у него бизнеса в аннексированном Крыму

Владелец компании UFuture Василий Хмельницкий назвал информацию, распространенную в СМИ по поводу наличия у него бизнеса в Крыму искажением фактов.

Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что в 2018 году были проданы все корпоративные права компаний в Крыму, поэтому данные, приведенные в прессе – необъективны.

"Я с большим уважением отношусь к работе журналистов и редко реагирую на негатив в СМИ. Но я принципиально против откровенных манипуляций и шантажа, разгона страшных сказок об "олигархах", которые нацелены на дискредитацию репутации украинских компаний и предпринимателей", - написал Хмельницкий.

Бизнесмен напомнил, что ряд изданий распространили информацию, что у него якобы остались активы в оккупированном Крыму. По словам Хмельницкого, все объяснения по этому поводу он предоставлял журналистам еще в марте 2019 года, и публикации о наличии активов в АР Крым – "это сознательная ложь".

Василий Хмельницкий призвал СМИ мыслить критически и проверять информацию, в том числе – через обращение к его пресс-службе.

На сайте компании UFuture также появилось официальное заявление - обращение к представителям средств массовой информации.

"Мы не готовы были просто подарить наши ликвидные активы посторонним лицам. Процесс переговоров и продаж занял значительное время из-за понятных рисков. В 2018 году мы продали все корпоративные права наших европейских компаний, которые в свою очередь владели корпоративными правами или оказали существенное влияние на активы, находящиеся на временно оккупированной территории Украины - АР Крым. Никаких инвестиций, которые нарушали режим санкций или действующее законодательство Украины, мы не совершали", - говорится в обращении.

Также в UFuture призвали СМИ, которые напечатали "манипулятивный материал", напечатать опровержение и впредь обращаться за достоверной информацией в пресс-службу.

Как сообщалось, в холдинговую компанию UFuture, принадлежащую Василию Хмельницкому, входят индустриальный парк "Белая Церковь", инвестиционно-девелоперская компания в области возобновляемой энергетики UDP Renewables, инновационные паркиUNIT.City в Киеве и Харькове, LvivTech.City и другие.