підписатися на розсилку
22.9 23.25
25.2 25.8
˟
  • Новини
  • Політика
  • Василь Хмельницький спростував дані про наявність у нього бізнесу в анексованому Криму
26 грудня 2019, четвер, 11:11 336
Політика 2019-12-26T11:19:21+02:00
Українські Новини
Василь Хмельницький спростував дані про наявність у нього бізнесу в анексованому Криму

Василь Хмельницький спростував дані про наявність у нього бізнесу в анексованому Криму

Надежда Комендантова
Василь Хмельницький, UFuture
Хмельницький Василь Фото: прес-служба ВХ
Хмельницький Василь Фото: прес-служба ВХ

Власник компанії UFuture Василь Хмельницький назвав інформацію, поширену в ЗМІ з приводу наявності у нього бізнесу в Криму перекручуванням фактів.

Про це заявив на своїй сторінці в Facebook.

Він підкреслив, що в 2018 році були продані всі корпоративні права компаній в Криму, тому дані, наведені в пресі – необ'єктивні.

"Я з великою повагою ставлюся до роботи журналістів і рідко реагую на негатив в ЗМІ. Але я принципово проти відвертих маніпуляцій і шантажу, розгону страшних казок про "олігархів", які націлені на дискредитацію репутації українських компаній і підприємців", - написав Хмельницький.

Бізнесмен нагадав, що ряд видань поширили інформацію, що у нього нібито залишилися активи в окупованому Криму. За словами Хмельницького, всі пояснення з цього приводу він надавав журналістам ще в березні 2019 року, і публікації про наявність активів в АР Крим – "це свідома брехня".

Василь Хмельницький закликав ЗМІ мислити критично та перевіряти інформацію, в тому числі – через звернення до його прес-службі.

На сайті компанії UFuture також з'явилася офіційна заява - звернення до представників засобів масової інформації.

"Ми не готові були просто подарувати наші ліквідні активи стороннім особам. Процес переговорів і продажів зайняв значний час через зрозумілі ризики. У 2018 році ми продали всі корпоративні права наших європейських компаній, які в свою чергу володіли корпоративними правами або мали істотний вплив на активи, що знаходяться на тимчасово окупованій території України - АР Крим. Ніяких інвестицій, які порушували режим санкцій або чинне законодавство України, ми не скоювали", - йдеться у зверненні.

Також в UFuture закликали ЗМІ, які надрукували "маніпулятивний матеріал", надрукувати спростування і надалі звертатися за достовірною інформацією прес-службу.

Як повідомлялося, у холдингову компанію UFuture, що належить Василю Хмельницькому, входять індустріальний парк "Біла Церква", інвестиційно-девелоперська компанія в галузі відновлюваної енергетики UDP Renewables, інноваційні паркиUNIT.City в Києві і Харкові, LvivTech.Центр та інші.

Більше новин про: Василь Хмельницький UFuture

Архів
Новини
Глава ОДА Кучер занепокоївся долею промислових гігантів Харківщини, - ЗМІ 12:25
За 11 місяців черкаський "Азот" справив 1,42 млн тонн азотних мінеральних добрив 11:55
Кабмін Гончарука першим знизив тарифи, а "міцні господарники" не зробили цього за 5 років, - Цибулько 11:25
Сьогодні в Україні туман і мокрі дороги: водіїв попередили про небезпеку 11:23
Василь Хмельницький спростував дані про наявність у нього бізнесу в анексованому Криму 11:11
більше новин
Бахматюк звинуватив у "замовленні" керівника президентського офісу Богдана 10:55
Кабмін Гончарука першим знизив тарифи, а "міцні господарники" не зробили цього за 5 років, - Цибулько 11:25
Керівник Української асоціації футболу Павелко марить манією переслідування, - Васильєв 12:13
Василь Хмельницький спростував дані про наявність у нього бізнесу в анексованому Криму 11:11
Уряд ухвалив рішення, яке дозволяє зменшити суму в платіжці за тепло до 30%, – Гончарук 17:53
більше новин
На Донбасі бойовики застосували гранатомети, поранені два бійця ЗСУ 08:00
"Голос" не знає про гонорар Вакарчука за корпоратив в Мінську 16:00
Святослав Вакарчук
"Океан Ельзи" назвав комерційною діяльністю свій виступ з Вакарчуком на корпоративі в Мінську 11:32
Реєстр боржників: в Мін'юсті розповіли, скільки українців вже в нього потрапили 08:50
У центрі Києва водії не пропускали швидку допомогу, довелося втрутитися поліції 21:36
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok