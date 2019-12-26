Василь Хмельницький спростував дані про наявність у нього бізнесу в анексованому Криму

Власник компанії UFuture Василь Хмельницький назвав інформацію, поширену в ЗМІ з приводу наявності у нього бізнесу в Криму перекручуванням фактів.

Про це заявив на своїй сторінці в Facebook.

Він підкреслив, що в 2018 році були продані всі корпоративні права компаній в Криму, тому дані, наведені в пресі – необ'єктивні.

"Я з великою повагою ставлюся до роботи журналістів і рідко реагую на негатив в ЗМІ. Але я принципово проти відвертих маніпуляцій і шантажу, розгону страшних казок про "олігархів", які націлені на дискредитацію репутації українських компаній і підприємців", - написав Хмельницький.

Бізнесмен нагадав, що ряд видань поширили інформацію, що у нього нібито залишилися активи в окупованому Криму. За словами Хмельницького, всі пояснення з цього приводу він надавав журналістам ще в березні 2019 року, і публікації про наявність активів в АР Крим – "це свідома брехня".

Василь Хмельницький закликав ЗМІ мислити критично та перевіряти інформацію, в тому числі – через звернення до його прес-службі.

На сайті компанії UFuture також з'явилася офіційна заява - звернення до представників засобів масової інформації.

"Ми не готові були просто подарувати наші ліквідні активи стороннім особам. Процес переговорів і продажів зайняв значний час через зрозумілі ризики. У 2018 році ми продали всі корпоративні права наших європейських компаній, які в свою чергу володіли корпоративними правами або мали істотний вплив на активи, що знаходяться на тимчасово окупованій території України - АР Крим. Ніяких інвестицій, які порушували режим санкцій або чинне законодавство України, ми не скоювали", - йдеться у зверненні.

Також в UFuture закликали ЗМІ, які надрукували "маніпулятивний матеріал", надрукувати спростування і надалі звертатися за достовірною інформацією прес-службу.

Як повідомлялося, у холдингову компанію UFuture, що належить Василю Хмельницькому, входять індустріальний парк "Біла Церква", інвестиційно-девелоперська компанія в галузі відновлюваної енергетики UDP Renewables, інноваційні паркиUNIT.City в Києві і Харкові, LvivTech.Центр та інші.